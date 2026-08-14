Sveçla: Rreth 5 mijë aplikime për shtetësi brenda gjashtë muajve
Ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla, ka njoftuar se nga e hëna, 17 gusht 2026, qytetarët do t’i pranojnë vendimet për fitim, ri-fitim dhe humbje të shtetësisë me lirim në lokacionin e ri të zyrës, në objektin e Agjencisë për Regjistrim Civil.
Sipas Sveçlës, ndryshimi i lokacionit është bërë me qëllim të krijimit të kushteve më të mira për qytetarët dhe ofrimit të shërbimeve më efikase.
“Një hapësirë më e përshtatshme dhe shërbim më efikas për qytetarët”, ka shkruar Sveçla.
Ai ka bërë të ditur se është shtuar edhe stafi mbështetës, me synim të zvogëlimit të radhëve dhe kohës së pritjes.
Sipas ministrit, nga janari deri në qershor të këtij viti, rreth 5 mijë qytetarë kanë aplikuar për fitim, ri-fitim dhe humbje të shtetësisë me lirim.
Sveçla ka theksuar se aplikimi për këto shërbime mund të bëhet edhe online përmes platformës e-Kosova, duke e bërë procesin, sipas tij, më të lehtë dhe më të qasshëm për qytetarët.
“Mbetemi të përkushtuar që qytetarëve tanë t’u ofrojmë shërbime sa më efikase, të shpejta dhe të qasshme”, ka deklaruar ai.