Netanyahu e quajti Britaninë “republikën e parë islame me armë bërthamore”, reagon Londra
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu ka shkaktuar reagim në Londër pasi e përshkroi Britaninë e Madhe si “republikën e parë islame me armë bërthamore”, gjatë një paraqitjeje në podcastin e radios ushtarake izraelite.
Netanyahu e bëri deklaratën pasi u pyet nëse, sipas tij, edhe Evropa po shkon në të njëjtin drejtim. Ai tha se “dikush” e kishte përshkruar Britaninë si republikën e parë islame me armë bërthamore.
Deklarata u kundërshtua menjëherë nga qeveria britanike, shkruan timesofisrael.
“Këto komente janë plotësisht të papranueshme dhe ia kemi përcjellë këtë qëndrim qeverisë izraelite”, deklaruan autoritetet në Londër.
Ndërkohë, zëdhënësi i qeverisë izraelite, David Mencer, u përpoq ta sqaronte deklaratën e kryeministrit, duke thënë se Netanyahu kishte cituar një koment të bërë më herët nga zëvendëspresidentin amerikan, JD Vance.
Sipas Mencer, Netanyahu nuk e kishte paraqitur këtë vlerësim si deklaratë të tijën, por kishte cituar fjalët e Vance.
Megjithatë, deklarata e kryeministrit izraelit ka shkaktuar reagime të forta në Britani, në një kohë kur marrëdhëniet mes Londrës dhe qeverisë së Netanyahut janë nën tension për shkak të luftës në Gaza. /Telegrafi/
Trump's VP pick JD Vance says UK could become first 'Islamist country' to get nuclear weapon www.youtube.com