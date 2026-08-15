Momenti dramatik në Berlin, gruaja hidhet nga kati i 11-të në koshin e zjarrfikësve
Një zjarr i fuqishëm në një ndërtesë 21-katëshe në lagjen Friedrichshain të Berlinit shkaktoi momente paniku të premten, pasi banorët u përpoqën të shpëtonin nga flakët.
Zjarri shpërtheu rreth orës 06:30 në një apartament në katin e 11-të dhe më pas u përhap në apartamentin sipër tij.
Situata u bë veçanërisht dramatike për një grua që ndodhej në katin e 11-të. Shkalla rrotulluese e zjarrfikësve nuk mund të arrinte deri në atë lartësi, ndaj ajo u detyrua të hidhej drejt koshit të shpëtimit të vendosur në majë të shkallës. Operacioni u përshkrua nga zjarrfikësit si “dramatik”, shkruan welt.
Pamjet tregojnë momentin e rrezikshëm, ndërsa ekipet e shpëtimit përpiqen të pozicionojnë koshin në mënyrë që banorja të mund të shpëtonte nga ndërtesa e përfshirë nga zjarri.
Sipas raportimeve të para, disa banorë të tjerë në ndërtesë po konsideronin gjithashtu të hidheshin nga dritaret për t’i shpëtuar flakëve dhe tymit. Të gjithë banorët e ndërtesës u evakuuan.
Raportimet fillestare flasin për disa persona të lënduar. Associated Press raportoi për rreth pesë të lënduar, ndërsa raportime të tjera lokale kanë dhënë shifra më të larta, ndaj numri përfundimtar nuk është ende i qartë.
Zjarrfikësit arritën ta vinin zjarrin nën kontroll brenda më pak se tri orësh. Shkaku i zjarrit ende nuk është bërë i ditur dhe autoritetet kanë nisur hetimet për zbardhjen e tij. /Telegrafi/
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