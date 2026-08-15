Një video me detajet më interesante nga finalja e Kupës së Botës 2026, ku u përballën Spanja dhe Argjentina, u postua së fundmi në rrjetet sociale.

Ndeshja u drejtua nga Slavko Vincic nga Sllovenia, dhe ishte interesante të shihje bisedën e tij me disa nga yjet më të mëdhenj të ditëve të sotme.

Kështu që ai e paralajmëroi kapitenin e Argjentinës, Lionel Messi që ta respektonte dhe ta qetësonte shokun e tij të skuadrës Leandro Paredes, i cili tashmë kishte një karton të verdhë, sepse përndryshe do të përjashtohej.

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Biseda me Dani Olmon ishte gjithashtu interesante, dhe pas vërshëllimës së fundit të gjyqtarit, ai njoftoi se ishte ndeshja e tij e fundit në karrierën e tij, për të cilën sulmuesi i Barcelonës e përgëzoi.

Ai u përgëzua gjithashtu nga Gianni Infantino dhe Donald Trump, me të cilët pati kontakt të ngushtë gjatë ceremonisë së dhënies së medaljeve.

Ndryshe, Spanja mundi Argjentinën me rezultatin 1-0, dhe Ferran Torres shënoi golin vendimtar në kohën shtesë.

Se çfarë ka regjistruar kamera e gjyqtarit slloven mund ta shihni në videon e bashkangjitur tekstit. /Telegrafi/

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