Publikohet një video interesante nga kamera e gjyqtarit Vincic në finalen e Kupës së Botës
Një video me detajet më interesante nga finalja e Kupës së Botës 2026, ku u përballën Spanja dhe Argjentina, u postua së fundmi në rrjetet sociale.
Ndeshja u drejtua nga Slavko Vincic nga Sllovenia, dhe ishte interesante të shihje bisedën e tij me disa nga yjet më të mëdhenj të ditëve të sotme.
Kështu që ai e paralajmëroi kapitenin e Argjentinës, Lionel Messi që ta respektonte dhe ta qetësonte shokun e tij të skuadrës Leandro Paredes, i cili tashmë kishte një karton të verdhë, sepse përndryshe do të përjashtohej.
Biseda me Dani Olmon ishte gjithashtu interesante, dhe pas vërshëllimës së fundit të gjyqtarit, ai njoftoi se ishte ndeshja e tij e fundit në karrierën e tij, për të cilën sulmuesi i Barcelonës e përgëzoi.
Ai u përgëzua gjithashtu nga Gianni Infantino dhe Donald Trump, me të cilët pati kontakt të ngushtë gjatë ceremonisë së dhënies së medaljeve.
Increíble que no hubiera visto esto hasta ahora
Así se vivió la final del Mundial desde la cámara del árbitro Slavko Vincic 🥹🥹🇪🇸pic.twitter.com/BSu4bNoY5C
— Madrid Sports (@MadridSports_) August 15, 2026
Ndryshe, Spanja mundi Argjentinën me rezultatin 1-0, dhe Ferran Torres shënoi golin vendimtar në kohën shtesë.
Se çfarë ka regjistruar kamera e gjyqtarit slloven mund ta shihni në videon e bashkangjitur tekstit. /Telegrafi/