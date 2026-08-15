Reprezentuesi i Kosovës kërkon largimin nga Thuni pas marrëveshjes me klubin e njohur
Valmir Matoshi ka bërë zgjedhjen e tij. Pas një sezoni të jashtëzakonshëm me FC Thun, të kurorëzuar me titullin e kampionit të Zvicrës, mesfushori i Kombëtares së Kosovës tani dëshiron të vazhdojë zhvillimin e tij te SK Sturm Graz.
Sipas informacioneve të Sky Sports, Matoshi ka arritur tashmë një marrëveshje personale me klubin austriak. Lojtari e konsideron Sturm Graz si hapin më të përshtatshëm për fazën tjetër të karrierës së tij dhe beson se mjedisi i ofruar nga klubi do t'i lejojë atij të vazhdojë të përparojë dhe të arrijë nivelin tjetër.
Por në këtë fazë, ende nuk është arritur asnjë marrëveshje midis FC Thun dhe Sturm Graz. Prandaj, diskutimet duhet të vazhdojnë derisa të dy klubet të bien dakord për kushtet e transferimit.
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— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 15, 2026
Pozicioni i Matoshit është shumë i qartë: ai dëshiron të bashkohet me Sturm Graz. Lojtari tashmë ia ka dhënë marrëveshjen klubit austriak dhe tani shpreson që të dy ekipet do të gjejnë shpejt një zgjidhje për të finalizuar largimin e tij.
Kjo situatë është edhe më unike duke pasur parasysh se Matoshi ka vetëm një vit të mbetur në kontratën e tij me FC Thun. Në këto rrethana, klubi zviceran mund ta shohë tashmë si një mundësi tërheqëse mundësinë e rikuperimit të një tarife transferimi për një lojtar që mund të largohet si transferim i lirë brenda një viti.
Matoshi me fanellën e Kosovës
Pasi luajti një rol kyç në sezonin e jashtëzakonshëm të FC Thun, lojtari mendon se është koha për një sfidë të re. Sturm Graz është tani përparësia e tij, pasi dëshiron të vazhdojë zhvillimin e tij në Austri dhe të jetë pjesë e një projekti që përputhet me ambiciet e tij.
Ndryshe, 23-vjeçari luan në disa pozita të mesfushës dhe vlera e tij në Transfermarkt aktualisht është 1.5 milion euro. /Telegrafi/