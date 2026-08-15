Ylli i madh i Chelseat drejt një transferimi befasues në Arabinë Saudite, arrin marrëveshje me Al Hilal
Sulmuesi anësor portugez i Chelseat, Pedro Neto, thuhet se ka arritur marrëveshje për një transferim gjatë kësaj vere te Al Hilal në Superligën e Arabisë Saudite.
Sipas gazetarit Sacha Tavolieri, skuadra saudite, Al Hilal, ka arritur një marrëveshje për kushtet personale me sulmuesin e Chelseat, Pedro Neto, në lidhje me një transferim të mundshëm këtë verë.
Pas marrëveshjes me lojtarin, Chelsea tani është i hapur për ta shitur reprezentuesin portugez në afatin aktual të transferimeve.
🚨 BREAKING
🔵🇵🇹 Al Hilal have reached an agreement with Pedro Neto on personal terms!
🗣️ Chelsea FC now open to sell Neto and would want around €60M to let him leave.
🇸🇦 Al Hilal are confident to get a full agreement with Chelsea. Talks ongoing.
⏳ Wait&See. #CFC pic.twitter.com/rrbTuN1nqb
— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 15, 2026
Klubi londinez kërkon një tarifë prej rreth 60 milionë eurosh për të lejuar largimin e tij dhe kjo shifër nuk pritet të jetë problem për Al Hilal.
Negociatat midis dy institucioneve vazhdojnë. Megjithatë, menaxhmenti i Al Hilal shpreh besimin në arritjen e një marrëveshjeje të plotë me Chelsean për të zyrtarizuar transferimin në ditët në vijim.
Neto gjatë ditëve të fundit është lidhur edhe me një transferim te rivalët e Chelseat, Arsenali dhe Manchster City. /Telegrafi/