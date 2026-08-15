Trump tha se Ngushtica e Hormuzit do të jetë territor amerikan, përgjigjet Irani
Komentet e presidentit amerikan, Donald Trump, për ta shpallur Ngushticën e Hormuzit territor të SHBA-së shkaktuan një reagim nga Irani, i cili deklaroi se Ngushtica do të vazhdojë të mbetet nën kontrollin e vendit.
“Kjo Ngushticë do të mbyllet dhe do të hapet vetëm nën komandën e Iranit, dhe për sa kohë që ju nuk e pranoni realitetin e disfatës dhe nuk i jepni fund iluzioneve tuaja imagjinare, Irani do të vazhdojë ta zbatojë bllokadën”, deklaroi zëvendësministri i Jashtëm i Iranit, Kazem Gharibabadi.
Trump tha se donte ta bënte ngushticën territor të SHBA-së, pavarësisht faktit se Omani dhe Irani ndajnë juridiksionin mbi këtë rrugë ujore.
Autoriteti i Ngushticës së Gjirit Persik të Iranit u përgjigj gjithashtu, duke thënë se "Ngushtica e Hormuzit mbetet e bllokuar dhe nuk do të rihapet derisa të pranohen kushtet e Iranit".
Tensionet janë shtuar vazhdimisht mbi këtë rrugë ujore – e cila zakonisht transporton rreth një të katërtën e tregtisë botërore të naftës me transport detar.
Sipas kushteve të marrëveshjes së përkohshme, Iranit i kërkohej të rihapte rrugën ujore dhe të riafirmonte se “nuk do të sigurojë ose zhvillojë armë bërthamore”.
Nga ana e saj, SHBA-të thanë se do të hiqnin bllokadën detare ndaj Iranit dhe do të hiqnin sanksionet ndaj Teheranit.