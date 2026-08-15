25 vjet nga Marrëveshja e Ohrit, Selmani: Shqiptarët ende pa barazi të plotë juridike
Pas 25 vitesh nga nënshkrimi i Marrëveshjes së Ohrit, partitë politike në vend vazhdojnë të kenë qëndrime të ndara për atë se çfarë ka ofruar kjo marrëveshje për shqiptarët.
Megjithatë, njohësit e këtyre çështjeve, Marrëveshja e Ohrit vlerësohet se ka sjellë përfitime të rëndësishme, por njëkohësisht ka edhe mangësitë e saj.Profesori universitar Bashkim Selmani, në një prononcim për TVM2, theksoi se shqiptarët duhet të kërkojnë që të kenë të drejta dhe detyrime në përputhje me kontributin që japin në shtet. Sipas tij, gjendja aktuale nuk korrespondon plotësisht me realitetin faktik dhe juridik të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut.
“Mund ta vlerësojmë se ishte rilindja e ardhmërisë për shqiptarët dhe shtetin e Maqedonisë, dhe nga ana tjetër duhet të shohim dështimet dhe prioritetet juridike. E para cdo marrëveshje të ketë tri elemente , dhe kur realizohet marrëveshja detyrimishtë duhet të ketë siguri juridike, dhe shqiptarët këtë nuk e krijuan, një siguri juridike për monitorimin e sajë. E dyta shqiptarët nuk ishin të vëmendshëm dhe të kujdeshëm për ta lexuar pjesën juridike me të cilën shqiptarët nga një popull autokton u hodhën në konventat ndërombëtare si minoritete, dhe kjo e bërri dështimin fatal të ardhmërisë së vet kombit shqiptarë”, deklaroi profesori universitar Bashkim Selmani.
Sipas Selmanit, dështimet e shqiptarëve ishin në aspektin e barazisë juridike, barazinë ekonomike dhe barazinë autoktone.
“Shqiptarët detyrimishtë duhet të kërkojnë që të drejtat dhe lirit e njeriut të janë 100 për qind, Prandaj e them se shqiptarët duhet të kërkojnë që as sa paguajnë ndaj shtetit aq të kenë edhe të drejta dhe detyrime, sepse kjo nuk korespendon me gjendjen faktike dhe me gjendjen juridike. Dhe e dyta që maqedonasit të kenë të drejtë eksplicide mbi interpretimin e tyre sesi atyre u konvenon, sepse edhe vet Maqedonia dhe maqedonasit shpëtuan nga dora ruse dhe nga dora slave, sepse patën pretendime edhe Bullgaria edhe Greqia, dhe ato fituan në pozitën gjeorgrafike të shqiptarëve”, u shpreh Selmani.
Prandaj sipas Selmanit, është koha që edhe shqiptarët edhe maqedonasit ta kuptojnë rëndësinë e funksionimit të përbashkët të shtetit, dhe zhvillimin e sajë, dhe të heqin pretendimet se shteti është i njërit apo i komunitetit tjetër. /tvm2