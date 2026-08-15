Momente paniku në Indonezi, njerëzit bërtasin dhe ikin ndërsa toka dridhet nga tërmeti 7.7 ballë
Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.7 ballë goditi Indonezinë, duke dëmtuar ndërtesat dhe duke i detyruar njerëzit të vraponin për siguri, ndërsa dridhjet u filmuan nga kamerat në Maumere.
Pamjet dramatike nga Maumere kapin momentin kur tërmeti godet vendin dhe ndërtesat shemben.
Njerëzit mund të shihen duke vrapuar për siguri ndërsa toka dridhet.
Tërmeti goditi rajonin Flores herët të shtunën, duke vrarë të paktën 20 persona dhe duke dëmtuar ndërtesa dhe shtëpi.
Autoritetet thanë se gjashtë persona u lënduan dhe dy mbetën të zhdukur pas një rrëshqitjeje dheu të shkaktuar nga tërmeti.
Tërmeti fillestar u pasua nga disa lëkundje pasuese. Një paralajmërim për cunami i lëshuar për pjesë të Indonezisë lindore u hoq më vonë pasi nuk u zbuluan ndryshime të rëndësishme në nivelin e detit.