Ar i fshehur në mur, punëtorët në Belgjikë zbulojnë aksidentalisht pasuri me vlerë 9 milionë euro
Një zbulim i papritur, që vlerësohet të ketë një vlerë prej rreth 9 milionë eurosh, u bë nga punëtorët gjatë punimeve rinovuese në një ndërtesë në Saint-Gilles-lez-Termonde, në Flandrën Lindore, Belgjikë.
Konkretisht, sipas Le Parisien, punëtorët ishin në bodrumin e ndërtesës të hënën, ku po instalonin tuba, kur zbuluan një kuti të fshehur në një mur.
Kur e hapën, zbuluan se ajo përmbante një sasi të madhe ari : copëza ari, monedha dhe shufra.
Sipas një vlerësimi fillestar të cituar nga media belge HLN, vlera totale e gjetjes mund të arrijë në 9 milionë euro.
“Gjatë punës, punëtorët po instalonin tuba. Atëherë ata bënë këtë zbulim të mahnitshëm”, tha Geert Hillaert nga CAW East Flanders, organizata e mirëqenies sociale që zotëron ndërtesën.
Lokalet aktualisht po i nënshtrohen një rinovimi të plotë për të krijuar, ndër të tjera, studio dhe zyra.
Sapo u gjet ari, kontraktori njoftoi menjëherë pronarin e pronës dhe më pas policinë.
Siç shpjegoi Hillaert, kjo është pjesë e protokollit që ndiqet në raste të tilla.
Kreu i policisë lokale, Patrick Face, konfirmoi se një sasi e konsiderueshme ari u gjet në ndërtesë.
Autoritetet tani kanë një detyrë të vështirë përpara tyre: të përcaktojnë se kujt i përket ari dhe si përfundoi i fshehur brenda murit.
Hapi i parë është të hetohet nëse thesari është i lidhur me aktivitete kriminale të kaluara.
Nëse një mundësi e tillë përjashtohet, do të bëhet një përpjekje për të identifikuar pronarët ligjorë ose trashëgimtarët e tyre.
Sipas Hillaert, ky proces mund të zgjasë disa vite.
Në të njëjtën kohë, nëse vërtetohet se ari nuk është produkt i aktivitetit kriminal dhe pronari i tij ligjor nuk gjendet, do të lindë pyetja se kush ka të drejtë për thesarin me vlerë miliona.
Aktualisht, as CAW, si pronar i pronës, dhe as kompania, punëtorët e së cilës bënë zbulimin, nuk e dinë nëse mund të kërkojnë një pjesë të vlerës së arit ose ndonjë shpërblim për zbulimin e tij.
Derisa të jepen përgjigje, thesari i është dorëzuar një organi kompetent në Bruksel, ku mbahet nën masa të rrepta sigurie.