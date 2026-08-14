Raport: Evropa ka rritur ndihmën për Ukrainën, por armët e SHBA-së luajnë rol kyç
Evropa e ka rritur ndjeshëm mbështetjen e saj ushtarake për Ukrainën, por armët amerikane ende luajnë rol kyç në ndihmën e vazhdueshme për Kievin, zbuloi një studim.
Në raportin e saj për mbështetjen e Ukrainës të publikuar të enjten, Instituti Kiel për Ekonominë Botërore tha se Evropa i rriti ndjeshëm ndarjet e ndihmës për Ukrainën në maj dhe qershor 2026.
Rritja u nxit kryesisht nga kredia mbështetëse e Ukrainës e prezantuar rishtazi, përmes së cilës institucionet evropiane ndanë gati 11 miliardë euro gjatë dy muajve, tha instituti.
Përtej kredisë mbështetëse të Ukrainës, donatorët evropianë përbëjnë shumicën e ndihmës të sapo ndarë.
Megjithatë, hulumtimi sugjeroi që ndihma financiare dhe humanitare ka mbetur shumë nën nivelin e vitit të kaluar, ndërsa Evropa ende mbështetet shumë në armët amerikane për ndihmën e saj ushtarake për Kievin.
Nga janari deri në qershor 2026, donatorët evropianë siguruan ndihmë ushtarake me vlerë të paktën 3 miliardë euro nga kompanitë amerikane të mbrojtjes, tha instituti.
Kjo korrespondon me rreth 30 për qind të ndihmës ushtarake të Evropës të ofruar përmes prokurimit të industrisë së mbrojtjes, thekson raporti.
"Evropa vazhdon të varet nga qasja në sistemet e armëve amerikane për të mbështetur mbështetjen e saj ushtarake për Ukrainën", tha analisti kryesor i "Ukraine Support Tracker", Federico Mellace.
Ai shtoi se SHBA-ja mbeten furnizuesi kryesor i sistemeve të tilla si "Patriot", për të cilat Evropa aktualisht ka alternativa të kufizuara. /AA/