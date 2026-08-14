MiG-29 ukrainas ndjek dhe rrëzon dronin rus Shahed
Një aeroplan luftarak ukrainas MiG-29 është përfshirë në një ndjekje spektakolare të një droni rus Shahed me motor reaktiv, duke e ndjekur atë në lartësi jashtëzakonisht të ulët përgjatë bregdetit të rajonit të Odesës.
Pamjet e publikuara në internet tregojnë aeroplanin ukrainas teksa ndjek nga afër dronin rus, ndërsa të dy fluturojnë në një lartësi shumë të ulët mbi zonën bregdetare.
Manovra tregon vështirësinë e operacioneve të interceptimit, veçanërisht kur objektivi fluturon pranë sipërfaqes.
Gjatë ndjekjes, MiG-29 afrohet ndjeshëm me dronin, përpara se në pamje të shfaqet një shpërthim i fuqishëm. Pas shpërthimit, droni humb kontrollin dhe rrëzohet, duke u neutralizuar përpara se të arrinte objektivin e tij.
Dronët e familjes Shahed janë përdorur gjerësisht nga Rusia në sulmet ajrore ndaj Ukrainës. Për shkak të numrit të madh të tyre dhe fluturimit në lartësi të ulëta, ato paraqesin një sfidë për mbrojtjen ajrore ukrainase.
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Ukraina përdor një kombinim të sistemeve tokësore të mbrojtjes ajrore, mjeteve elektronike dhe aeroplanëve luftarakë për të zbuluar dhe rrëzuar dronët sulmues.
MiG-29, një aeroplan i prodhimit sovjetik i përdorur prej vitesh nga Forcat Ajrore të Ukrainës, vazhdon të luajë rol në mbrojtjen e hapësirës ajrore. /Telegrafi/