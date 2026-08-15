Ukraina godet qendrën hapësinore ruse, Zelensky publikon pamje
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky njoftoi se forcat ukrainase kishin goditur Qendrën e Raketave dhe Hapësirës Progress në rajonin e Samarës të Rusisë, një strukturë e përfshirë në prodhimin dhe operimin e mjeteve të lëshimit në hapësirë.
Zelensky tha se Ukraina goditi qendrën me raketa FP-5 Flamingo, duke e përshkruar atë si një nga "ndërmarrjet kryesore" të agjencisë hapësinore ruse Roscosmos dhe duke thënë se ishte e përfshirë në "prodhimin e elektronikës".
Sulme të tjera u kryen në bazën ajrore Savasleyka në rajonin e Nizhny Novgorod - e cila, sipas udhëheqësit ukrainas, strehonte aeroplanë të përdorur për sulme me raketa ndaj Ukrainës - dhe në një objekt nafte në Ust-Luga, afër kufirit me Estoninë, sipas Zelenskyt.
Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës ka ndarë që atëherë më shumë detaje mbi operacionin, si dhe të dhënat e tij të inteligjencës mbi objektivat, duke konfirmuar se goditjet u regjistruan si në qendrën Progress ashtu edhe në bazën ajrore dhe se një zjarr kishte shpërthyer në ambientet e objekteve.
Ai shtoi se mjetet e lëshimit të prodhuara në qendrën Progress u përdorën për të "vendosur në orbitë anijet kozmike ushtarake, të zbulimit dhe të komunikimit ruse".
Baza ajrore Savasleyka, shtoi Shtabi i Përgjithshëm, përdoret për të operuar aeroplanët luftarakë MiG-31K, të cilët thuhet se janë përdorur për të transportuar raketat balistike Kh-47M2 Kinzhal.