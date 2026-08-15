Pamje, emigrantët përpiqen të hyjnë përsëri në Ceuta - policia ndërhyn me gaz lotsjellës
Autoritetet marokene ndaluan dhjetëra migrantë që kërkonin të kalonin në enklavën spanjolle të Afrikës së Veriut, Ceuta.
Më shumë se 100 persona u bllokuan teksa përpiqeshin të shkonin drejt kufirit në periferi të qytetit Fnideq, sipas burimeve marokene të sigurisë të cituara nga mediat spanjolle dhe agjencia e lajmeve Reuters.
Kjo vjen dy javë pasi afërsisht 78,000 emigrantë mbërritën në enklavë nga deti brenda pak orësh - 100 prej të cilëve vdiqën, sipas kryetarit të bashkisë së qytetit.
Autoritetet spanjolle dhe marokene kishin përforcuar sigurinë në zonë pas fluksit të emigrantëve dhe mes sugjerimeve në rrjete sociale se një përpjekje e dytë për kalim masiv do të ndodhte këtë fundjavë.
Burimet e sigurisë thanë se 111 persona ishin ndaluar në ose përreth Fnideq - i njohur në spanjisht si Castillejos - rreth 3 km nga kufiri, shumica e të cilëve ishin nga Afrika Subsahariane.
Policia marokene - përfshirë disa me pajisje për trazira - thuhet se përdori gaz lotsjellës për të shpërndarë grupet e migrantëve të mbledhur në kodrat aty pranë.
Më herët këtë javë, Rabat tha se po monitoronte "qarkullimin e postimeve dhe mesazheve në rrjete sociale me origjinë të panjohur" që bënin thirrje për një kalim masiv të shtunën, duke paralajmëruar se do të ndiqte penalisht organizatorët dhe pjesëmarrësit.
Përveç një gardhi metalik dhe një barriere lundruese të instaluar më parë këtë javë, Maroku kishte dërguar oficerë të ushtrisë, motoskafe të marinës dhe dronë në kufi të shtunën.
Ndërkohë, Madridi ka vendosur më shumë se 1,500 oficerë sigurie për të patrulluar zonën.
Kriza është qetësuar që nga shpërthimi në fund të korrikut, por ka shkaktuar tensione midis vendeve të BE-së që ndajnë kufij të hapur, si dhe kritika ndaj qeverisë spanjolle.
Italia pezulloi marrëveshjen e saj të Shengenit me Spanjën, e mbështetur nga Finlanda dhe Danimarka, ndërsa Republika Çeke bëri thirrje që anëtarësimi i Spanjës të pezullohej përkohësisht - pavarësisht se Sánchez vuri në dukje se Ceuta nuk ishte pjesë e zonës Shengen.