Autobusi polak rrokulliset në Hungari, 12 persona të vdekur – reagon Peter Magyar
Dhjetëra persona humbën jetën dhe të paktën 10 tjerë u lënduan pasi një autobus polak u përmbys natën në një autostradë në Hungarinë lindore, tha kryeministri hungarez Peter Magyar të dielën në mëngjes në një postim në Facebook.
Autobusi ra në një kanal dhe u përmbys herët të dielën pranë qytetit Mezokeresztes në Hungarinë lindore, tha policia, duke shtuar se autobusi po shkonte drejt qytetit Nyiregyhaza në autostradë kur ndodhi aksidenti, transmeton Telegrafi.
Agjencia shtetërore e lajmeve MTI tha se në autobus ndodheshin 57 pasagjerë dhe dy shoferë. Fotografitë nga vendi i ngjarjes treguan një autobus të kuq të dëmtuar rëndë të shtrirë në njërën anë në një kanal pranë autostradës me dritare të thyera dhe sende personale dhe valixhe të shpërndara përreth.
"Një autobus me targa polake që udhëtonte në autostradën M3 drejt Nyiregyhaza... doli nga rruga e drejtë në një kanal dhe u përmbys. Informacioni paraprak sugjeron se shoferi ka të ngjarë të ketë rënë në gjumë", tha policia në faqen e saj të internetit.
Presidenti polak Karol Nawrocki tha në X: "Me hidhërim të thellë mora lajmin tragjik për aksidentin e autobusit polak në Hungari, në të cilin vdiqën kaq shumë bashkatdhetarë tanë".
Dymbëdhjetë persona humbën jetën dhe disa të tjerë u plagosën në aksident, tha policia, duke shtuar se po e merrnin shoferin e autobusit në paraburgim.
Të lënduarit janë dërguar në spital.
Ministri i Jashtëm polak Radoslaw Sikorski tha në X se një "aksident tragjik" që përfshinte një autobus që transportonte turistë polakë ndodhi në Hungari.
"Shërbimi konsullor është funksional. Jemi në kontakt me autoritetet hungareze. Ministria e Punëve të Jashtme do të ofrojë informacion të verifikuar", tha ai. /Telegrafi/