Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për shitjen e derivateve të naftës për datat 16 dhe 17 gusht 2026.

Sipas vendimit të MINT-it, çmimet maksimale janë: Nafta (dizeli): 1.76 euro për litër, Benzina: 1.50 euro për litër dhe Gazi: 0.62 euro për litër

Këto çmime vlejnë për ditën e diel dhe të hënën, ndërsa hyjnë në fuqi nga ora 10:00.

MINT ka bërë të ditur se ankesat e qytetarëve lidhur me çmimet e derivateve mund të adresohen te institucionet përkatëse. /Telegrafi/

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