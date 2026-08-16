Ekipet e shpëtimit kërkojnë të mbijetuarit e tërmetit të fuqishëm në Indonezi
Ekipet e shpëtimit në Indonezi kanë qenë në kërkim të të mbijetuarve nga tërmeti i madh i së shtunës, i cili la të paktën 47 persona të vdekur.
Tërmeti me magnitudë 7.7 goditi ishullin Flores pak para orës 05:00 të premten dhe kishte një thellësi prej 15 km, deklaroi agjencia e meteorologjisë dhe gjeofizikës së Indonezisë.
Raportet paraprake treguan se më shumë se 900 shtëpi dhe qindra ndërtesa të tjera u dëmtuan rëndë nga tërmeti dhe 341 lëkundje pasuese, tha agjencia e Agjencisë Kombëtare të Menaxhimit të Fatkeqësive (BNPB).
Megjithatë, shkalla e plotë e katastrofës është ende e paqartë, dhe lajmi për një tërmet të dytë me magnitudë 6.9 në skajin tjetër të Indonezisë shërbeu si një kujtesë pse ky rajon quhet unaza e zjarrit.
Dridhjet nga tërmeti i fuqishëm i së shtunës thuhet se u ndjenë nga banorët deri në perëndim të Regjencës Bima dhe Qytetit, tha BNPB, por provinca Manggarai është ndër më të prekurat.
Të dhënat paraprake tregojnë se atje janë regjistruar 24 viktima, ndërkohë që 17 vdekje u regjistruan në provincën East Manggarai, tre në provincën Sikka dhe të paktën nga një në secilën prej provincave Ngada, Ende dhe West Manggarai.
Të paktën dy të tjerë ishin plagosur rëndë dhe 11 lehtë.
BNPB tha se më shumë se 5,000 njerëz mbetën në strehimore evakuimi dhe ndihma prej 10,500 pakosh ndihme janë dërguar në zonat e prekura.
"Përmbushja e nevojave themelore dhe sigurimi i logjistikës për të evakuuarit është bërë një nga prioritetet kryesore të reagimit ndaj emergjencave", tha BNPB.
Do të duhet kohë për të vlerësuar shkallën e plotë të shkatërrimit në rajon, i cili është i largët dhe malor.
Megjithatë, raportet e hershme tregojnë se më shumë se 150 shtëpi ishin dëmtuar rëndë, si dhe dhjetëra institucione arsimore, një numër i qendrave të kujdesit shëndetësor, vende adhurimi, zyra dhe disa ndërtesa të tjera publike.
Videoja e filmuar në portin e Maumere - qyteti më i madh në Flores - tregoi copa të mëdha betoni që shkëputeshin nga ndërtesa e terminalit mbi pasagjerët që prisnin të hipnin në një traget ndërishullor. Disa u hodhën në det kur u shemb korridori i një anijeje.
Emanuel Melkiades Laka Lena, guvernator i provincës East Nusa Tenggara, tha në një konferencë për shtyp se ata u vranë në gjumë nga shembja e rrënojave.
Të tjerë, si Arnold Welianto, i cili jeton në Talibura, një fshat pranë vijës bregdetare në Sikka, East Nusa Tenggara, u ngritën nga shtrati i tyre të tronditur.
"U zgjova menjëherë dhe shkova menjëherë në dhomën e fëmijës tim", tha ai.
Ai gjithashtu i tha BBC-së se shumë njerëz kishin ikur tashmë në kodra sepse edhe deti ishte tërhequr. /Telegrafi/