Koreja e Jugut propozon bisedime për t’i dhënë fund zyrtarisht luftës me Korenë e Veriut
Presidenti i Koresë së Jugut ka propozuar bisedime me fqinjin e saj verior për t’i dhënë fund zyrtarisht luftës midis të dyjave.
Lee Jae Myung sugjeroi një “sistem sigurie me shumë shtresa” për të shmangur përshkallëzimet përgjatë kufirit të vendeve, i njohur si zona e demilitarizuar (DMZ), dhe ofroi të diskutonte mënyra praktike për të ndaluar ambiciet bërthamore të Phenianit.
Koreja e Veriut ka testuar vazhdimisht raketa balistike të afta të mbajnë koka bërthamore, gjë që është perceptuar në Seul dhe Japoninë fqinje si një përpjekje për të frikësuar dhe për të projektuar fuqi.
Konflikti midis dy pushtuesve të gadishullit Korean është ngrirë në mënyrë efektive që nga nënshkrimi i një armëpushimi në vitin 1953.
Ata nuk nënshkruan një traktat paqeje dhe për këtë arsye teknikisht kanë mbetur ende në luftë që atëherë.
Lee, i cili u bë president i Koresë së Jugut vitin e kaluar pasi paraardhësi i tij Yoon Suk Yeol u akuzua për përpjekjen për të shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, është përpjekur të shkrijë marrëdhëniet me Korenë e Veriut dhe aleatin e saj Kinën, të cilat ishin përkeqësuar nën drejtimin e Yoon.
Lee shprehu shpresën se të dy kombet do të ulen ballë për ballë për bashkëjetesë paqësore, duke shtuar se kjo mund të shërbejë si një forum për të diskutuar mënyra efektive për të ndaluar përparimin e aftësive bërthamore të Veriut.
Koreja e Veriut ende nuk ka reaguar ndaj ofertës së Lee.
Pheniani më parë i ka refuzuar ofertat për angazhim, duke kritikuar një marrëveshje që SHBA-të të ndërtojnë në Korenë e Jugut një flotë nëndetësesh me energji bërthamore dhe duke denoncuar stërvitjet e përbashkëta midis dy aleatëve.
Në janar të vitit 2024, udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un, njoftoi se bashkimi me Jugun nuk ishte më i mundur.
Koreja e Veriut e shpalli veten fuqi bërthamore në vitin 2022 dhe u zotua se nuk do të heqë dorë kurrë nga armët e saj, nga të cilat vlerësohet se zotëron dhjetëra.