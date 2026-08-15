Motori jet-ski u prish, familja mbeti 16 orë në det - momenti dramatik i shpëtimit në Tajlandë
Një familje franceze mbeti e bllokuar në det për më shumë se 16 orë gjatë natës, pasi motori i tyre i ujit u përmbys në brigjet e Tajlandës.
Një burrë 50-vjeçar dhe djemtë e tij të vegjël mbetën “të zbehtë” dhe “të rraskapitur pasi gëlltitën shumë ujë deti” përpara se të shpëtoheshin, njoftoi zyrtari i qeverisë lokale Amorn Chomchoey.
Të tre u dërguan në spital për kontrolle, por u liruan menjëherë, sipas Chomchoey.
Babai e kishte marrë me qira motorin jet ski për një udhëtim 45-minutësh në Koh Samui, një nga ishujt më të njohur të Tajlandës për turistët.
Ekipet e shpëtimit u njoftuan pasi jet ski-u nuk u kthye në kohën e rënë dakord.
Njerëzit përdorën motoskafe dhe më shumë motorë uji për të kontrolluar ujërat përreth Koh Samui dhe drejt ishullit të afërt Koh Phangan në kërkim të familjes.
Përpjekjet e kërkimit u desh të pezulloheshin gjatë natës përpara se familja të gjendej ende duke lundruar në det të nesërmen, raportojnë mediat tajlandeze.