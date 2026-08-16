Një aksident trafiku me fatalitet ka ndodhur të shtunën në fshatin Mleqan të Malishevës.

Sipas Policisë, aksidenti ka ndodhur rreth orës 14:05, kur një veturë ka goditur një këmbësor.

Si pasojë e goditjes, këmbësori ka ndërruar jetë.

Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion.

Ndërkohë, i dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

Rasti po hetohet nga organet kompetente. /Telegrafi/

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