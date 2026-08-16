Aksident me fatalitet në Malishevë, humb jetën një këmbësor
Një aksident trafiku me fatalitet ka ndodhur të shtunën në fshatin Mleqan të Malishevës.
Sipas Policisë, aksidenti ka ndodhur rreth orës 14:05, kur një veturë ka goditur një këmbësor.
Si pasojë e goditjes, këmbësori ka ndërruar jetë.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion.
Ndërkohë, i dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
Rasti po hetohet nga organet kompetente. /Telegrafi/
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