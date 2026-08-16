Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka reaguar për ditën e nëntë të bllokadës institucionale, duke kritikuar mungesën e stabilitetit politik dhe pasojat e saj në ekonomi dhe investime të huaja.

Ramadani ka thënë se, derisa Kuvendi dhe Kosova janë thelluar në një bllokadë të re, investimet e huaja direkte janë shndërruar në një temë të harruar.

“Askush nuk ka interesim të investojë në një vend që nuk ka stabilitet. Kompanitë e mëdha evropiane e botërore po hapin degët e tyre në rajonin tonë, por jo në Kosovë”, ka deklaruar Ramadani.

Sipas tij, fqinjët e Kosovës kanë avancuar ndjeshëm në aspektin ekonomik, ndërsa Kosova ka mbetur në stagnim.

“Fqinjët na janë larguar tashmë disafish në nivelin e ekonomisë, vetëm ne kemi mbetur në stagnim, rrjedhimisht në dobësim”, është shprehur ai.

Ramadani ka akuzuar Vetëvendosjen se po pamundëson konstituimin e Kuvendit, duke bllokuar kështu edhe krijimin e Qeverisë së re.

“Vetëvendosje ka pamundësuar konstituimin e Kuvendit. Kështu ka bllokuar Qeverinë e re, për të cilën Kuvendi do të mbante kontrollin dhe kërkonte përgjegjësi e llogaridhënie për politikat e saj”, ka thënë deputeti i Aleancës. /Telegrafi/

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