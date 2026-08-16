Skena apokaliptike në Kroaci, zjarret përfshijnë bregdetin, një i vdekur dhe 42 të lënduar
Një situatë dramatike është krijuar në bregdetin e Kroacisë, ku zjarret e fuqishme kanë përfshirë zonat pranë Lokva Rogoznicës dhe Omishit, duke shkaktuar viktima, dhjetëra të lënduar dhe evakuimin e më shumë se 1,000 personave.
Të paktën një person ka humbur jetën, ndërsa 42 të tjerë janë raportuar të lënduar si pasojë e zjarreve dhe përpjekjeve për t’i shpëtuar flakëve. Sipas raportimeve, 14 persona janë shtruar në spitale, ndërsa shtatë prej tyre ndodhen në gjendje të rëndë dhe kërcënuese për jetën.
Katër nga pacientët në gjendje më të rëndë janë transportuar në spitale të specializuara në Zagreb, për të marrë trajtim të avancuar mjekësor, transmeton Telegrafi.
Situata ka shkaktuar gjithashtu një operacion të gjerë evakuimi. Mbi 1,000 persona janë larguar nga zonat e rrezikuara, mes tyre edhe një numër i madh turistësh që ndodheshin në bregdetin kroat gjatë sezonit veror. Sipas raportimeve, në mesin e personave të prekur nga zjarri kishte edhe shtetas çekë dhe hungarezë.
Pamjet e publikuara nga dëshmitarët tregojnë përmasat e frikshme të zjarrit. Flakët janë përhapur me shpejtësi, duke përfshirë automjete, banesa dhe prona private, ndërsa tymi i dendur ka mbuluar zonat e prekura.
Pamjet amatore paraqesin skena dramatike, me flakët që afrohen deri pranë zonave të banuara dhe automjeteve të parkuara. Banorët dhe turistët janë detyruar të largohen me nxitim nga zonat e rrezikuara, ndërsa ekipet e emergjencës dhe zjarrfikësit janë angazhuar për të vënë nën kontroll situatën.
Përhapja e zjarrit ka shkaktuar shqetësim të madh në mesin e banorëve dhe turistëve, ndërsa autoritetet po monitorojnë situatën dhe po ndërmarrin masa për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të flakëve. /Telegrafi/
Zjarret në zonat bregdetare të Kroacisë paraqesin një kërcënim të veçantë gjatë muajve të verës, kur temperaturat e larta, erërat dhe bimësia e thatë mund të favorizojnë përhapjen e shpejtë të flakëve.