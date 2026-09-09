Arsenali triumfon në Napoli, Odegaard vendos ndeshjen
Arsenali e ka nisur me fitore fazën e ligës në Ligën e Kampionëve, duke mposhtur Napolin me rezultat 1-0 në “Diego Armando Maradona”.
Skuadra e Mikel Artetës ishte më kërkuese në pjesën e parë dhe pati disa mundësi të mira për të kaluar në epërsi.
Rasti më i mirë erdhi në minutën e 23-të, kur Mikel Merino goditi fuqishëm me kokë, por Alex Meret bëri një pritje fantastike. Edhe Bukayo Saka pati një mundësi në fundin e pjesës së parë, por goditja e tij shkoi mbi portë.
A dominant first-half performance - let's find the breakthrough, Gunners ✊ pic.twitter.com/S2L7IbZDdK
— Arsenal (@Arsenal) September 9, 2026
Në pjesën e dytë, Arsenali vazhdoi të kontrollonte lojën dhe në minutën e 50-të Piero Hincapie pati një mundësi të mirë, por goditi mbi portë. Pas disa zëvendësimeve nga të dyja skuadrat, londinezët më në fund gjetën golin e shumëkërkuar.
Në minutën e 75-të, Christos Tzolis dha një pasim të shkëlqyer për Martin Odegaardin, i cili goditi nga skaji i zonës. Topi u përplas në shtyllën e majtë dhe përfundoi në rrjetë për 0-1.
Napoli u përpoq të reagonte në minutat e fundit, ndërsa Arsenali kërkoi edhe golin e dytë.
Në minutën e 86-të, Noni Madueke bëri një aksion të bukur individual dhe goditi drejt këndit të poshtëm, por portieri vendas reagoi me një pritje fantastike.
Në fund, Napoli nuk arriti të gjente golin e barazimit dhe Arsenali e ruajti epërsinë deri në vërshëllimën e fundit.
Kështu, skuadra londineze mori tri pikët e para në fazën e ligës./Telegrafi/