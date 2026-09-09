Liverpooli i ka arkëtuar pikët e plota në shtëpi në përballjen e vështirë ndaj Atletico Madridit.

“Reds” zhvilluan një paraqitje solide ku triumfuan me rezultat të ngushtë 2-1.

Atletico fillimisht e shtangu Liverpoolin falë Marcos Llorente që përfitoi nga një asistim i shkëlqyer përmes Julian Alvarez (17’).

Sidoqoftë, ishte Dominik Szoboszlai që barazoi pas asistimit magjik të Ronald Araujos (40’).

Ndërsa, për përmbysjen e madhe u përkujdes Alexis Mac Allister me një supergol nga distanca (50’).

Tutje, Atletico tentoi ta barazonte por që mbrojtja e Liverpoolit u gjend në vendin e duhur.

Jeremie Frimpong gjithashtu realizoi për Liverpoolin por goli u anulua shkaku i pozitës jashtë loje (89’).

Kësisoj, Liverpooli arkëton pikët e para në Ligën e Kampionëve, kurse Atletico do t’i kërkojë në xhirot e ardhshme./Telegrafi/

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