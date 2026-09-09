Tri gola në pjesën e dytë, Sportingu shumë i fort për Galatasarayn
Sportingu i Lisbonës ka arritur fitore 3-1 ndaj Galatasarayn, në një ndeshje që u vendos kryesisht në pjesën e dytë.
Galatasaray kaloi në epërsi që në minutën e pestë, pas një autogoli të Gonçalo Inacios. Luis Suarez shënoi më pas për Sportingun në minutën e 19-të, por goli u anulua për pozitë jashtë loje.
Sportingu barazoi në minutën e 27-të me Geny Catamon, i cili reagoi shpejt pas një topi të kthyer në zonë. Në pjesën e parë nuk pati më gola dhe skuadrat shkuan në pushim me rezultatin 1-1.
⏸️ Tempo de descanso em Alvalade, com tudo empatado no marcador.
⚽️ Geny Catamo
1-1 // #SCPGS #UCL pic.twitter.com/Mc1FKwcNwG
— Sporting CP (@SportingCP) September 9, 2026
Në pjesën e dytë, Sportingu u tregua shumë më efikas. Luis Suarez shënoi për 2-1 në minutën e 57-të, ndërsa Rodrigo Zalazar Martinez realizoi një gol spektakolar nga gjuajtja e lirë vetëm gjashtë minuta më vonë për 3-1.
Galatasaray provoi të rikthehej në lojë përmes zëvendësimeve, por nuk arriti të ndryshonte rezultatin. Sportingu e menaxhoi epërsinë deri në fund dhe regjistroi një fitore të rëndësishme 3-1. /Telegrafi/