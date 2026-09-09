PSG-ja e “demolon” Slovan Bratislavan në “Parkun e Princave”
Paris Saint-Germain i ka dhënë fund rezultateve negative për të fituar me rezultat të thellë në shtëpi ndaj Slovan Bratislava.
“Parisienët” që po synojnë trofeun e tretë radhazi në Ligën e Kampionëve e “shkatërruan” ekipin sllovak 6-1.
Ousmane dembele me një goditje të bukur pas një topi të kthyer u përkujdes për ta kaluar PSG-në në epërsi (17’).
I njëjti gjashtë minuta më vonë e dyfishoi epërsinë pas një aksioni të bukur (23’).
Për golin e tretë u përkujdes Ferran Torres që mori një asistim nga Dembele (31’).
Spanjolli ishte në top formë për të shënuar edhe dy golat e radhës duke e kompletuar het-trikun (47’, 57’).
E tëra që bëri Slovan ishte goli i nderit përmes Camara pas asistimit të Barseghyan (58’).
Kurse, fitoren e thellë të PSG-së e vulosi Fabian Ruiz (87’)./Telegrafi/