Tragjedi në Kepin e Gjelbër, autobusi bie në humnerë – 25 të vdekur
Të paktën 25 persona, shumica nxënës dhe adoleshentë, kanë humbur jetën pasi një autobus doli nga rruga dhe ra në një humnerë në ishullin Fogo të Kepit të Gjelbër.
Autobusi doli nga rruga dhe ra rreth 30 metra në një terren të thepisur.
Disa nga të plagosurit u dërguan në spitalin e ishullit, ndërsa shtatë trupa u varrosën menjëherë për shkak të gjendjes së tyre, raportuan mediat lokale.
Sipas agjencisë kombëtare të lajmeve Inforpress, në autobus ndodheshin kryesisht nxënës të shkollave fillore dhe të mesme.
Udhëtimi ishte organizuar privatisht nga shoferi, i cili gjithashtu humbi jetën në aksident.
Presidenti i Kepit të Gjelbër, José Maria Pereira Neves, e cilësoi ngjarjen si “një katastrofë të madhe”.
Autoritetet ende nuk kanë përcaktuar shkakun e aksidentit. Presidenti dhe zyrtarë të tjerë pritet të vizitojnë ishullin të dielën.