Kaos në Miami, aeroplani Boeing 767 del nga pista - godet veturat dhe shpërthen në flakë
Një aeroplan mallrash Boeing 767, që besohet të jetë në pronësi të Amazon, rrëshqiti nga pista gjatë uljes në Aeroportin Ndërkombëtar të Miamit.
Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë tym të dendur dhe raportet fillestare thonë se aeroplani kishte rrëshqitur në një rrugë jashtë zonës së aeroportit.
Administrata Federale e Aviacionit (FAA) konfirmoi se aeroplani rrëshqiti nga pista pasi u ul në Aeroportin Ndërkombëtar të Miamit.
FAA shtoi se Boeing 767-300 po fluturonte nga San Juan, Porto Riko.
Në një regjistrim audio, dëgjohet kontrolli tokësor që informon kullën e kontrollit për incidentin.
"Me sa duket kemi një avion që ka dalë nga pista 30", thuhet në mesazh.
I gjithë trafiku në Aeroportin e Miamit është pezulluar. FAA e njoftoi këtë informacion në një paralajmërim zyrtar.