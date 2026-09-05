Rritja e çmimeve të energjisë dhe naftës, Sekretari i Thesarit i SHBA-së fajëson Ukrainën
Sekretari i Thesarit i SHBA-së, Scott Bessant, tha se sulmet ukrainase ndaj infrastrukturës ruse të naftës po shkaktojnë një tronditje globale të energjisë dhe po çojnë në një rritje të çmimeve të karburantit në të gjithë botën.
Bessent tha se veprimet e Ukrainës që synojnë objektet energjetike ruse janë bërë një nga faktorët kryesorë që destabilizojnë tregjet globale.
Ai e bëri këtë deklaratë për Fox News pas një takimi dypalësh me Ministrin rus të Financave Anton Siluanov, të mbajtur në kuadër të samitit të ministrave të financave të G20.
“Aktualisht po kalojmë një tronditje energjetike, si për shkak të luftës në Ukrainë – sepse Ukraina ka vendosur se dëshiron të shkatërrojë centralet ruse të energjisë dhe kapacitetet e përpunimit , gjë që ushtron presion mbi rritjen e çmimeve në nivel global – ashtu edhe për shkak të konfliktit në Iran. Dhe konflikti në Iran do të marrë fund”, tha Bessent.
Në këtë kontekst, çmimet e naftës në SHBA iu afruan niveleve rekord, ndërsa çmimi i naftës Brent në tregjet botërore u rrit në rreth 97 dollarë për fuçi.
Shoku global i energjisë u shkaktua kryesisht nga fillimi i luftës së SHBA-së kundër Iranit, por administrata e presidentit të SHBA-së Donald Trump vendosi t’ia hedhë një pjesë të fajit Ukrainës.
Deklaratat e Bessentit janë në kontrast të thellë me qëndrimin e shumicës së ligjvënësve amerikanë , të cilët e konsiderojnë Rusinë një agresor të qartë.