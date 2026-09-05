Nvidia gati të investojë miliarda dollarë në kompaninë e shqiptares Mira Murati
Nvidia mund të investojë rreth 2.5 miliardë dollarë në kompaninë e Al, Thinking Machines Lab, të themeluar nga ish-drejtoresha teknike e OpenAI, Mira Murati.
Kjo do të shënonte një zgjerim të rolit të Nvidia përtej shitjes së çipave të AI.
Sipas The Information, Thinking Machines Lab është në bisedime për të siguruar një investim prej 5 deri në 6 miliardë dollarësh, me një vlerësim të kompanisë prej të paktën 40 miliardë dollarësh.
Nvidia pritet të mbulojë rreth gjysmën e kësaj shume.
Marrëveshja do të thellonte një partneritet tashmë të ngushtë mes dy kompanive.
Në mars, Nvidia dhe Thinking Machines Lab njoftuan një bashkëpunim shumëvjeçar për vendosjen e të paktën 1 gigavati sistemeve të gjeneratës së ardhshme Vera Rubin, me instalimet e para të planifikuara për fillimin e vitit të ardhshëm.
Për Nvidia-n, ky investim do të ishte më shumë se një investim i zakonshëm financiar.
Kompania do të ndihmonte në financimin e një prej kompanive të reja të AI, e cila tashmë ka planifikuar të përdorë infrastrukturë kompjuterike në shkallë të jashtëzakonshme.
Në të njëjtën kohë, Thinking Machines do të kishte akses në kapacitetin e nevojshëm për zhvillimin dhe funksionimin e modeleve të avancuara të AI.
Lëvizja vjen pak kohë pasi Nvidia ra dakord të blejë platformën e AI me burim të hapur Hugging Face për 12.93 miliardë dollarë, duke e zgjeruar më tej praninë e saj në sektorin e softuerit dhe komunitetin e zhvilluesve.
Tani vëmendja është te përfundimi i marrëveshjes së financimit dhe te mënyra se si investimi i mundshëm do të lidhet me partneritetin ekzistues mes Nvidia dhe Thinking Machines Lab.