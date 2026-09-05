Trump harton plan të ri për Lindjen e Mesme pas luftës
Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka nisur të hartojë një strategji për Lindjen e Mesme pas përfundimit të luftës, me synimin për të riformësuar ekuilibrin e fuqive në rajon, duke rritur presionin ndaj Iranit dhe duke zgjeruar normalizimin e marrëdhënieve mes Izraelit dhe vendeve fqinje.
Sipas Axios, duke cituar dy zyrtarë amerikanë dhe dy burime të tjera të njohura me diskutimet, plani është ende në fazat e hershme, por mund të përcaktojë politikën e SHBA-së ndaj Lindjes së Mesme për pjesën e mbetur të mandatit të Trumpit.
Tre shtyllat kryesore të planit
Sipas burimeve, në diskutime janë përfshirë tre drejtime kryesore:
Forcimi i aleancave rajonale mes vendeve që mbështeten nga SHBA-ja, me qëllim frenimin dhe kufizimin e ndikimit të Iranit.
Zbutja e pasojave rajonale të sulmit të 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit dhe luftës që pasoi në Gaza.
Zgjerimi i Marrëveshjeve të Abrahamit, duke synuar gjithashtu normalizimin e marrëdhënieve mes Izraelit dhe Arabisë Saudite.
Në kuadër të strategjisë po shqyrtohet edhe mundësia që SHBA-ja të shërbejë si garantuese e një strukture të re sigurie në rajon, si dhe të mbështesë një marrëveshje sigurie mes Izraelit dhe Sirisë.
Një tjetër element i rëndësishëm do të ishte zbatimi i fazës së ardhshme të planit të Trumpit për Gazën, që përfshin rindërtimin e territorit, çarmatimin e Hamasit dhe krijimin e një administrate kalimtare.
Arabia Saudite dhe Izraeli
Një nga objektivat kryesore të Uashingtonit mbetet arritja e një marrëveshjeje për normalizimin e marrëdhënieve mes Arabisë Saudite dhe Izraelit.
Kjo përpjekje është penguar deri tani nga qëndrimi i Riadit, i cili ka kërkuar përparim konkret në zgjidhjen e çështjes së Gazës dhe krijimin e një shteti palestinez.
Marrëveshjet e Abrahamit, të arritura gjatë mandatit të parë të Trumpit në vitin 2020, sollën normalizimin e marrëdhënieve mes Izraelit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, Bahreinit, Marokut dhe Sudanit.
Siria dhe Hezbollahu
Strategjia mund të përfshijë gjithashtu një marrëveshje sigurie mes Izraelit dhe Sirisë, në një kohë kur Siria po kalon ndryshime të mëdha politike pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024.
Një tjetër objektiv është kufizimi i kapaciteteve ushtarake të Hezbollahut në Liban.
Kjo lidhet me marrëveshjen e armëpushimit të vitit 2024, e cila parashikonte tërheqjen e luftëtarëve të Hezbollahut në veri të lumit Litani dhe vendosjen e ushtrisë libaneze në jug.
Plani ende nuk është përfunduar
Megjithatë, një plan përfundimtar ende nuk ekziston. Një nga burimet e cituara nga Axios tha se administrata amerikane “po e gatuan” strategjinë, por ajo ende nuk është gati.
Sipas burimeve, mbetet e paqartë nëse të gjithë aleatët e SHBA-së në Lindjen e Mesme do të jenë të gatshëm t'i bashkohen kësaj strukture të re rajonale.