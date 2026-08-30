Britaniku kërkoi dëbime të menjëhershme nga SHBA-të, ICE e deportoi vetë atë
Zyrtarët amerikanë të imigracionit arrestuan komentatorin kontrovers britanik të ekstremit të djathtë Milo Yiannopoulos të enjten në New Orleans, sipas Departamentit të Sigurisë Kombëtare.
Zyrtarët e imigracionit njoftuan të premten se Yiannopoulos u arrestua në Aeroportin Ndërkombëtar Louis Armstrong të New Orleans dhe e akuzuan atë për tejkalim të afatit të qëndrimit, pasi hyri ligjërisht në Shtetet e Bashkuara në maj 2019 përmes qytetit të New York-ut.
Një gjyqtar i imigracionit lëshoi një urdhër përfundimtar largimi më 22 korrik pasi Yiannopoulos nuk u paraqit për seancën e tij dëgjimore për imigracionin, shkroi një zëdhënës i DHS në një email.
"Ai zgjodhi të qëndronte tej afatit të pritjes së tij në shkelje të ligjeve të vendit tonë", shkroi një zëdhënës i DHS në një deklaratë me email, transmeton Telegrafi.
Lokalizuesi online i të ndaluarve i ICE nuk tha se ku po mbahej Yiannopoulos, por i drejtoi familjarët dhe përfaqësuesit ligjorë në zyrën e agjencisë në Aleksandri, Luiziana, një qendër deportimi për fluturime ndërkombëtare.
Shtetasi britanik ka punuar së fundmi për reperin Ye, i njohur më parë si Kanye West, i cili ishte planifikuar të performonte në New Orleans të premten në mbrëmje.
Yiannopoulos është një kampion i njohur i kauzave konservatore dhe shpesh ka marrë qëndrime provokuese publike duke kritikuar feminizmin, Islamin dhe emigrantët. Ai ka qenë veçanërisht mbështetës i masave të ashpra të Presidentit Donald Trump kundër imigracionit.
"Zero imigracion për 20 vitet e ardhshme. Pa nëse, pa por", shkroi Yiannopoulos në platformën sociale X vitin e kaluar.
Yiannopoulos u bë i famshëm në fillim të viteve 2010 si një shkrimtar nxitës për faqen e internetit konservatore Breitbart News.
Ai dha dorëheqjen nga kompania në vitin 2017 pasi një video e tij duke mbështetur pedofilinë u rishfaq në internet. Më vonë ai kërkoi falje për komentet dhe tha se vetë ishte viktimë e sulmit seksual si i mitur.
Arrestimi i Yiannopoulos të enjten vjen mes një rritjeje mbarëkombëtare të arrestimeve si pjesë e masave të ashpra të Trump kundër imigracionit.
Aktivistja konservatore e ekstremit të djathtë, Laura Loomer, përdori shpejt mediat sociale për të duartrokitur arrestimin e Yiannopoulos pas vitesh grindjesh publike midis dy personaliteteve.
"Unë isha personi i parë që raportova për faktin se Milo ishte ilegalisht në SHBA, ku ai nxiti dhunë kundër presidentit Trump dhe punoi për Marjorie Traitor Greene," shkroi Loomer në X.
Kontradiktat rreth Yiannopoulos u rritën në vitin 2017 kur ai kreu atë që e quajti "Turneu i Akademisë së Troll" nëpër kampuset e kolegjeve në të gjithë vendin.
Shpërthyen sherre kur disa studentë protestuan kundër paraqitjeve të Yiannopoulos dhe e akuzuan atë për gjuhë urrejtjeje, ndërsa të tjerë e festuan atë si një kampion të lirisë së fjalës.
Rreth asaj kohe, Buzzfeed raportoi për marrëdhëniet e ngrohta të Yiannopoulos me nacionalistët e vetëshpallur të bardhë.
Në vitet e fundit, Yiannopoulos vazhdoi të punonte në orbitën e aktivizmit konservator. Në vitin 2022, ai ishte praktikant për ish-kongresmenen Marjorie Taylor Greene, sipas Washington Post.
Më pas ai drejtoi fushatën presidenciale jetëshkurtër të vitit 2024 për Ye. Kohët e fundit, Yiannopoulos ka punuar si zëdhënës i Ye, i cili është përballur me polemika të shumta pas komenteve antisemite për të cilat reperi ka kërkuar falje.
Ky lajm është korrigjuar për të thënë se Milo Yiannopoulos hyri në SHBA ligjërisht në vitin 2019, jo ilegalisht. Gjithashtu është përditësuar më 29 gusht 2026, për të korrigjuar datën e arrestimit të Yiannopoulos në paragrafin 10. Ai u arrestua të enjten, jo të premten. /Telegrafi/