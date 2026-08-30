Dikur premtonin Messin e ri, sot janë larg Barcelonës: Historia e talenteve të humbura të La Masias
La Masia është një prej akademive më prestigjioze në historinë e futbollit dhe një nga shtyllat kryesore mbi të cilat është ndërtuar suksesi i Barcelonës. Nga kjo akademi kanë dalë disa prej yjeve më të mëdhenj të futbollit botëror, ndërsa edhe sot vazhdojnë të promovohen talente si Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez, Gerard Martin dhe Marc Bernal.
Megjithatë, rruga nga La Masia drejt ekipit të parë dhe më pas drejt elitës së futbollit nuk është gjithmonë e suksesshme.
Për çdo talent që arrin të bëhet protagonist në “Camp Nou”, ekzistojnë shumë të tjerë që, për arsye të ndryshme, nuk arrijnë të përmbushin pritshmëritë e mëdha të krijuara rreth tyre.
Kjo ngre edhe një dilemë të vazhdueshme për Barcelonën: a duhet klubi t’u besojë talenteve të akademisë dhe t’u japë kohë për t’u zhvilluar, apo t’i shesë kur në tavolinë vijnë oferta të rëndësishme?
Në vitet e fundit, disa prej produkteve të La Masias kanë zgjedhur rrugë të tjera, ndërsa të tjerë nuk kanë mundur të përballojnë peshën e pritshmërive.
Marc Guiu – talenti që zgjodhi Chelsean
Marc Guiu është një prej shembujve më të fundit. Sulmuesi spanjoll tërhoqi vëmendjen gjatë periudhës së Xavit, duke shënuar edhe në ekipin e parë dhe duke dhënë sinjale se mund të bëhej një alternativë serioze për repartin ofensiv të Barcelonës.
Megjithatë, Guiu vendosi të largohej dhe iu bashkua Chelseat. Edhe pse vazhdon të jetë nën kontratë me klubin londinez, ai ende nuk ka arritur të sigurojë një rol të rëndësishëm dhe të qëndrueshëm në ekipin e parë.
Ansu Fati – nga pasardhësi i Messit te largimi nga Barcelona
Historia e Ansu Fatit mbetet një prej zhgënjimeve më të mëdha të Barcelonës në vitet e fundit.
Sulmuesi shpërtheu në skenën e ekipit të parë në moshë shumë të re dhe u konsiderua si një prej talenteve më të mëdha në futbollin evropian. Në Barcelonë madje u krijua ideja se Fati mund të ishte pasardhësi i Lionel Messit.
Por dëmtimet e rënda, veçanërisht problemi serioz në gju, ndikuan ndjeshëm në zhvillimin e karrierës së tij.
Pas një periudhe huazimi te Brighton, Fati u rikthye në Barcelonë dhe mori një tjetër mundësi nën drejtimin e Hansi Flick. Megjithatë, nuk arriti të rikthehej në nivelin e dikurshëm dhe në fund rrugët e tij me klubin katalanas u ndanë, me sulmuesin që iu bashkua Monacos.
Ilaix Moriba – nga shpërthimi te një karrierë e paqëndrueshme
Ilaix Moriba ishte një tjetër talent që premtonte shumë. Mesfushori nga Guinea mori hapësirë në ekipin e parë të Barcelonës në një periudhë të vështirë për klubin dhe shfaqi potencial të madh.
Mirëpo, në vend që të vazhdonte zhvillimin në Barcelonë, Moriba zgjodhi të largohej drejt RB Leipzig, duke kërkuar një rrugë të re në karrierë.
Carles Alena – një tjetër talent që nuk u konsolidua
Carles Alena ishte prej kohësh një nga emrat më të vlerësuar të La Masias. Mesfushori shihej si një lojtar që mund të kishte një rol të rëndësishëm në ekipin e parë të Barcelonës.
Ai arriti të bëhej pjesë e skuadrës së parë, por nuk mundi të fitonte një vend të qëndrueshëm në formacion.
Pas një periudhe huazimi, Alena u largua përfundimisht nga Barcelona dhe iu bashkua Getafes. Aktualisht, ai është pjesë e Alavesit.
Gerard Deulofeu – talenti që nuk arriti të përmbushë pritshmëritë
Gerard Deulofeu ishte një nga talentet më të spikatur të gjeneratës së tij në La Masia. Sulmuesi shkëlqeu në ekipet e moshave dhe u konsiderua si një prej lojtarëve që mund të kishte një të ardhme të madhe në Barcelonë.
Megjithatë, Deulofeu nuk arriti të konsolidohej në ekipin e parë. Pas kësaj nisën huazimet dhe transferimet në disa prej ligave më të forta evropiane, duke kaluar te Everton, Sevilla, Milan, Watford dhe Udinese.
Karriera e tij u ndërpre gjithashtu nga dëmtimet dhe sot Deulofeu është pa klub.
Alen Halilovic – talenti që nuk arriti të justifikojë pritshmëritë
Alen Halilovic mbërriti në Barcelonë nga Dinamo Zagrebi me një reputacion të madh dhe pritshmëri të larta.
Kroati konsiderohej një prej talenteve më premtues të gjeneratës së tij, por nuk arriti të bëhej pjesë e rëndësishme e ekipit të parë.
Pas disa huazimeve, Halilovic u largua nga Barcelona dhe nisi një karrierë që e pa të luante për shumë klube evropiane. Megjithatë, ai nuk arriti kurrë të afrohej me nivelin që parashikohej për të në fillimet e karrierës.
Riqui Puig – talenti që zgjodhi një tjetër rrugë
Riqui Puig ishte një prej lojtarëve të rinj që ngjalli më shumë entuziazëm te tifozët e Barcelonës.
Mesfushori u promovua në ekipin e parë dhe pati disa paraqitje të mira, por nuk arriti të bëhej një titullar i padiskutueshëm.
Në fund, Puig vendosi të largohej nga Barcelona dhe të vazhdonte karrierën në MLS, ku iu bashkua LA Galaxy. Në SHBA ai ka gjetur më shumë hapësirë dhe tashmë është një prej emrave të rëndësishëm të skuadrës.
Një listë shumë më e gjatë
Lista e talenteve të La Masias që nuk arritën të bëheshin yjet që parashikohej të ishin është shumë më e gjatë.
Adama Traore, Isaac Cuenca, Cristian Tello, Hector Bellerin, Sergi Samper, Martin Montoya dhe Munir El Haddadi janë vetëm disa prej emrave që patën karriera të rëndësishme në futbollin profesionist, por nuk arritën të përmbushnin pritshmëritë e krijuara gjatë viteve të tyre të para në Barcelonë.
Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ata dështuan si futbollistë. Shumë prej tyre ndërtuan karriera të suksesshme dhe luajtën në nivele të larta. Por në një akademi si La Masia, standardi është jashtëzakonisht i lartë dhe pritshmëritë shpesh janë shumë më të mëdha.
La Masia vazhdon të mbetet një nga burimet kryesore të talentit për Barcelonën. Por rruga nga akademia deri në majën e futbollit është e gjatë, ndërsa konkurrenca në ekipin e parë është e pamëshirshme.
Për çdo Lamine Yamal apo Pau Cubarsi që arrin të shpërthejë dhe të bëhet pjesë e elitës, ekzistojnë dhjetëra talente të tjerë që, për arsye të ndryshme, humbasin rrugës. /Telegrafi/