Nepali paralajmëron për përmbytje të reja, ndërsa vendi përballet me pasojat e katastrofës
Autoritetet në Nepal kanë paralajmëruar për mundësi të reja përmbytjesh, ndërsa komunitetet e goditura nga katastrofa e ditëve të fundit po përballen ende me pasojat shkatërruese. Banorëve në zonat e prekura u është bërë thirrje të qëndrojnë në gatishmëri të lartë, pasi niveli i ujit në lumin Bhotekoshi është rritur.
Gjatë mëngjesit të së dielës, autoritetet dërguan njoftime alarmi drejtpërdrejt në telefonat e qytetarëve, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhduan punën për pastrimin dhe rikthimin në funksion të një prej akseve kryesore që lidh kryeqytetin Katmandu me disa nga zonat më të prekura, transmeton Telegrafi.
Në qytetin Galchhi, banorët u detyruan të zhvendoseshin në vende më të larta, ndërsa nga një urë vëzhgonin rrjedhën e fuqishme të lumit. Përgjatë shtratit të tij, dalloheshin gurë gjigantë të transportuar nga ujërat, ndërsa autoritetet paralajmëronin njerëzit të mos afroheshin te urat e dëmtuara.
Pamjet nga zonat e prekura tregojnë përmasat e jashtëzakonshme të shkatërrimit. Pranë lumenjve, shtëpi të tëra, automjete dhe mjete bujqësore kanë mbetur të zhytura në shtresa të trasha balte dhe sedimentesh. Rrëshqitjet e dheut kanë dëmtuar edhe tokat bujqësore, duke shembur pjesë të tarracave të orizit drejt lumenjve.
Bilanci i katastrofës në Nepal dhe Tibet ka arritur në 750 viktima, ndërsa më shumë se 3,000 persona rezultojnë të zhdukur. Sipas autoriteteve nepaleze, në vend janë konfirmuar 734 viktima dhe 2,498 persona të zhdukur. Ndërkohë, autoritetet kineze kanë raportuar 16 të vdekur dhe 546 të zhdukur në Tibet, mes tyre edhe shtetas nepalezë dhe persona nga më shumë se një duzinë shtetesh.
Bilanci i përmbytjeve katastrofike në Nepal rritet në 734 të vdekur – afro 2,500 persona rezultojnë të zhdukur
Alarmet e reja për përmbytje erdhën pasi autoritetet kineze njoftuan homologët nepalezë për një rritje të prurjeve të ujit në pjesën e sipërme të lumit.
Por për banorët që tashmë kanë përjetuar katastrofën, alarmet e vazhdueshme po krijojnë një tjetër situatë të vështirë. Shumë prej tyre janë detyruar të largohen përsëri drejt zonave më të larta, shpesh edhe gjatë natës, duke mos ditur nëse rreziku i radhës është real apo nëse situata do të qetësohet.
Katastrofa ka lënë pas një peizazh të shkatërruar. Urat e mëdha prej betoni dhe urat e varura janë shembur, duke izoluar komunitete të tëra në të dyja anët e lumenjve. Në shumë zona, banorët që kanë shpëtuar kanë mbetur të bllokuar pa mundësi të lehta për të lëvizur apo për të marrë ndihma.
Edhe shtëpitë dhe bizneset që i kanë shpëtuar përmbytjeve vazhdojnë të përballen me pasoja të rënda. Në disa prej tyre ende nuk ka energji elektrike, ndërsa shtyllat dhe kabllot e dëmtuara janë shpërndarë nëpër baltë.
Një nga sfidat kryesore mbetet rikthimi i Prithivi Highway, një arterie jetike për furnizimin e Katmandusë me ushqime, karburant dhe mallra të tjera. Pjesa më e madhe e rrugës është funksionale, por disa segmente vazhdojnë të jenë të dëmtuara dhe kërkojnë ndërhyrje urgjente.
Ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet, autoritetet paralajmërojnë se rreziku nuk ka kaluar ende. Për komunitetet e goditura, pas katastrofës së parë, frika për një valë të re përmbytjesh mbetet tashmë kërcënimi më i madh.