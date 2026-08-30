Khamenei i bën thirrje liderëve të Gjirit në një mesazh me shkrim të përballen me "armikun e vërtetë"
Udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, u bëri thirrje vendeve myslimane, veçanërisht atyre në Gjirin Persik, të bashkohen kundër asaj që ai e quajti "armikun e tyre të vërtetë" dhe tha se përçarjet midis myslimanëve u shërbejnë interesave të kundërshtarëve të tyre.
Mesazhi u publikua në llogarinë Telegram të Khameneit për Javën e Unitetit Islamik, e cila shënon ditëlindjen e Profetit Muhamed, transmeton Telegrafi.
Ai bëri thirrje për unitet mysliman, bashkëpunim në fusha të ndryshme dhe mbrojtje të ndërsjellë, duke thënë se kushdo që krijon përçarje midis myslimanëve, "me vetëdije ose pa vetëdije", ndihmon armiqtë e Islamit.
Ai pyeti nëse palestinezët do të kishin mbetur "kaq të pafuqishëm" nëse myslimanët do të kishin qenë të bashkuar.
Khamnei nuk është parë në publik që kur u plagos në sulmet ajrore SHBA-Izrael gjashtë muaj më parë që nisën luftën e Iranit, duke vrarë babanë e tij dhe ish-udhëheqësin suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Thirrja e tij për unitet i bën jehonë një deklarate që ai bëri të premten për iranianët, kur tha se kishte ndaluar veprimet që dëmtojnë kohezionin shoqëror dhe u kërkoi autoriteteve të shmangin "deklaratat dekurajuese" që dobësojnë moralin kombëtar dhe publik.
Khamenei i pyeti në mënyrë specifike sundimtarët arabë të Gjirit nëse "mashtruesit pa identitet" do të kishin guxuar të lakmonin tokat dhe pronat e tyre nëse popujt dhe qeveritë e Gjirit do të ishin "të bashkuara nën flamurin e Islamit".
Që nga Revolucioni Islamik i vitit 1979, monarkitë arabe të Gjirit e kanë parë ideologjinë revolucionare të Iranit, duke përfshirë retorikën e saj antimonarkike dhe ndikimin rajonal, si një kërcënim për sistemet e tyre politike.
Gjatë konfliktit aktual, Teherani ka goditur objekte ushtarake amerikane, si dhe infrastrukturë të tjera në shtetet e Gjirit, duke nënvizuar tensionet midis Teheranit dhe fqinjëve të tij të Gjirit.
"Rekomandimi im i theksuar dhe i përsëritur për sundimtarët e vendeve islamike, veçanërisht vendet e Azisë Perëndimore dhe të Gjirit, është të identifikojnë armikun e tyre të vërtetë, të kuptojnë planin e tij dhe ta përballojnë atë", tha Khamenei. /Telegrafi/