Izraeli thotë se djali i Netanyahut është “evakuuar urgjentisht” nga SHBA-ja pas kërcënimit
Djali i madh i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu u kthye në Izrael nga Shtetet e Bashkuara pas një kërcënimi për jetën e tij, sipas agjencisë së inteligjencës së brendshme të Izraelit.
Shin Bet tha në një deklaratë të shtunën në mbrëmje se, “kishte një kërcënim të rëndësishëm për të dëmtuar Yair Netanyahun, dhe në dritën e kësaj dhe pas një vlerësimi, u mor një vendim për ta evakuuar urgjentisht atë së bashku me ekipin e tij të sigurisë dhe për ta kthyer atë në Izrael”.
Agjencia nuk specifikoi burimin e kërcënimit, transmeton Telegrafi.
Transmetuesi amerikan Newsmax raportoi më parë këtë javë se Yair Netanyahu ishte shënjestra e një komploti të dyshuar për vrasje nga Irani dhjetorin e kaluar, ndërsa ai jetonte në Florida.
Inteligjenca izraelite informoi autoritetet amerikane pasi mësoi për komplotin e dyshuar, raportoi transmetuesi, duke cituar një zyrtar të zbatimit të ligjit në SHBA.
Raporti u shfaq pasi Benjamin Netanyahu i tha Kanalit 14 të Izraelit se “Irani shënjestroi një nga djemtë e mi. Irani u përpoq të vriste, të vriste një nga djemtë e mi”.
Yair Netanyahu, i cili shoqërohej vazhdimisht nga një ekip sigurie izraelite, u urdhërua të largohej menjëherë nga zona, raportoi Newsmax. Ai u largua pa marrë sendet e tij personale dhe u kthye direkt në Izrael.
Djali i madh i Netanyahut ka jetuar në Florida për disa vite, ku "jetesa e tij luksoze, siç thuhet, dhe siguria e financuar nga shteti që i është ofruar atij tërhoqën vazhdimisht vëmendjen e publikut në Izrael", raportoi The Times of Israel.
Qëndrimi i tij i vazhdueshëm në SHBA pas sulmeve të udhëhequra nga Hamasi më 7 tetor 2023 ndaj Izraelit provokoi kritika nga shumë izraelitë.
Ata vunë në dyshim standardin e dyfishtë të qëndrimit të djalit të Netanyahut jashtë shtetit, ndërsa qindra mijëra rezervistë izraelitë u thirrën, raportoi gazeta izraelite.
Aktivisti i krahut të djathtë dhe podkasteri është aktiv në mediat sociale, duke komentuar shpesh mbi politikën izraelite dhe duke sulmuar kundërshtarët politikë të babait të tij, kritikët e qeverisë dhe gazetarët. /Telegrafi/