Pamje tronditëse, kamerat kapin shembjen e akullnajës që shkaktoi përmbytjet katastrofike në Nepal dhe Tibet
Pamje të reja dhe dramatike kanë dokumentuar momentin kur një akullnajë gjigante u shemb në Himalaje, duke shkaktuar një zinxhir katastrofik rrëshqitjesh dhe përmbytjesh që goditën rëndë pjesë të Nepalit dhe Tibetit.
Videoja, e filmuar nga një udhërrëfyes kinez në Tibet, tregon copa masive akulli që shkëputen nga një kreshtë e malit Langtang Lirung, në anën nepaleze të kufirit. Para shembjes, alpinistët raportuan se dëgjuan një krisje të fuqishme, ndërsa më pas akulli, shkëmbinjtë dhe dëbora u përplasën me shpejtësi drejt luginës.
Përplasja gjeneroi një re të madhe pluhuri dhe mbetjesh, ndërsa rrëshqitja masive bllokoi përkohësisht luginën dhe formoi një liqen. Më pas, një vërshim i fuqishëm u lëshua përmes sistemit lumor malor, duke u drejtuar drejt zonës së kalimit kufitar Gyirong–Rasuwagadhi.
Një tjetër video tregon masat e dheut, akullit dhe ujit duke u përshpejtuar poshtë shpatit menjëherë pas shembjes – momenti që shënoi fillimin e një prej katastrofave më të rënda të fundit në këtë zonë të Himalajeve.
Pamjet, të siguruara dhe të verifikuara nga The New York Times, ofrojnë një nga dëshmitë më të qarta deri tani për momentin kur ndodhi shembja më 26 gusht, transmeton Telegrafi.
Bilanci i viktimave është ngjitur në 676 të vdekur, ndërsa afro 3,000 persona rezultojnë ende të zhdukur në Nepal dhe Tibet.
Mes të zhdukurve janë edhe më shumë se 500 shtetas të huaj, përfshirë të paktën 33 britanikë. Shumë prej tyre dyshohet se ndodheshin pranë Rasuwagadhit për pelegrinazhe fetare ose udhëtime trekking në Himalaje.
Operacionet e kërkim-shpëtimit u rikthyen të shtunën, pasi ishin pezulluar përkohësisht për shkak të shiut dhe mjegullës. Me përmirësimin e motit, helikopterët u rikthyen në zonat më të goditura.
Ndërkohë, autoritetet po monitorojnë edhe dy liqene në pjesën e sipërme të zonës së përmbytjeve, duke paralajmëruar se rreziku për përmbytje të tjera do të vazhdojë derisa ujërat të largohen plotësisht.
Imazhet satelitore pas katastrofës tregojnë përmasat e jashtëzakonshme të shkatërrimit. Vendbanime të tëra përgjatë lumit Trishuli janë zhdukur nën një masë gjigante balte, uji dhe mbetjesh.
Një nga zonat më të goditura është Rasuwagadhi, pranë urës së Friendship Bridge. Kur ekipet e shpëtimit mbërritën atje, gjetën një peizazh pothuajse tërësisht të shkatërruar.
Një ekip kinez prej 21 shpëtuesish dhe një qeni kërkimi ishte ndër të parët që arriti në zonë. Për të depërtuar në terrenin e shkatërruar, ekipet u detyruan të përdornin litarë për të kaluar pyje dhe lugina.
Pamjet nga vendkalimi kufitar janë veçanërisht tronditëse: ura, ndërtesat, parkingu dhe strukturat e tjera janë zhdukur, ndërsa në vend të tyre kanë mbetur vetëm lumi dhe terreni i zhveshur.
Bilanci i përmbytjeve katastrofike në Nepal rritet në 734 të vdekur – afro 2,500 persona rezultojnë të zhdukur
Edhe Syapru Besi, një komunitet i ndërtuar përgjatë lumit, është goditur rëndë. Fotografitë para dhe pas katastrofës tregojnë se një pjesë e madhe e shtëpive janë marrë nga uji dhe balta, ndërsa ura, zona ndërtimi, kampingje dhe kalime për këmbësorë janë shkatërruar.
Ajo që ka mbetur pas është një shtresë e trashë balte dhe llumi, duke treguar se sa larg brigjeve të zakonshme është përhapur vala shkatërruese.
Katastrofa po konsiderohet gjithnjë e më shumë si një zinxhir ekstrem ngjarjesh natyrore, ku shembja e akullnajës shkaktoi rrëshqitjen masive, formimin e liqenit dhe më pas çlirimin e një sasie të madhe uji dhe mbetjesh drejt luginave të banuara.
Dhe ndërsa ekipet vazhdojnë kërkimet për mijëra të zhdukurit, autoritetet mbeten në alarm për mundësinë e përmbytjeve të tjera në zonat e prekura. /Telegrafi/
@nytimes New footage exclusively obtained by The New York Times showed the aftermath of the moment a giant glacier broke away from the top of a ridge in the Himalayas, setting off a torrent of mud, snow, floodwaters and debris to the valley communities below. #nepal #tibet #flood #himalayas ♬ original sound - The New York Times