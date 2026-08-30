19 vjet nga vrasja e Triumf Rizës, zbulohet lapidari përkujtimor në “Dardani”
Në lagjen “Dardania” në Prishtinë është zbuluar sot lapidari përkujtimor i policit Triumf Riza, në 19-vjetorin e vrasjes së tij në krye të detyrës, raporton KosovaPress.
Në ceremoninë përkujtimore morën pjesë kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili përkujtoi Triumf Rizën si një zyrtar policor të përkushtuar dhe kërkoi që drejtësia për vrasjen e tij të jetë e plotë.
“Kjo është një prej mënyrave më të denja për ta nderuar Triumf Rizën, duke vazhduar punën që ai e bëri me përkushtim dhe duke mos lejuar që kriminaliteti të diktojë autoritetin e institucioneve. Por sot, krahas kujtimit dhe dhimbjes për humbjen e tij, duhet të flasim edhe për nevojën që drejtësia për vrasjen e Triumfit të jetë e plotë. Përgjegjësia duhet të shkojë deri te çdo person që ka pasur rol në këtë vrasje, nga ekzekutori tek kushdo që mund të ketë urdhëruar, organizuar, ndihmuar apo mundësuar atë. Kujtimi i Triumfit le të shërbejë si thirrje për institucione të forta, për drejtësi të paanshme dhe për përgjegjësi të plotë”, tha ai.
Babai i Triumf Rizës, Shefqet Riza falënderoi institucionet për nderimin e djalit të tij dhe tha se ceremonia ka një rëndësi të veçantë për familjen.
“Ky është një nderim tepër i madh për familjen. Dhimbjen pamasë na e keni zbutur. Unë falënderoj pikërisht kryeministrin Albin Kurti. Ministrin e Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçlën. Drejtorin e Policisë së Kosovës. Unë më pleqëri, më shumë kam punë. Ju falënderoj shumë, është një nderim i jashtëzakonshëm në mënyrë shtetërore, me bërë një nderim kaq të madh një polici. Megjithëse, unë s'kam çfarë t'i shtoj fjalëve të juve, ato ishin brilante për një figurë të një polici, edhe faktikisht, unë po e ndiej veten mirë që kjo qeveri kaq mirë i ka kuptuar problemet”, theksoi ai.
Shefqet Riza ngriti gjithashtu shqetësime për procesin gjyqësor lidhur me vrasjen e djalit të tij, duke kritikuar mënyrën se si është trajtuar rasti ndër vite.
Ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, foli për guximin dhe vendosmërinë e Rizës në luftën kundër grupeve kriminale dhe tha se sakrifica e tij duhet të jetë shembull për brezat e rinj.
“Për kolegët e tij dhe për të gjithë ata që e njohën, Triumfi ishte mishërim i guximit dhe i vendosmërisë. Me qëndrimin e tij, ai dëshmoi se Policia e Kosovës nuk tërhiqet dhe nuk bën kompromis me bandat dhe grupet kriminale, edhe atëherë kur mbrojtja e rendit dhe ligjit kërkon sakrificën më të madhe. Ky është misioni ynë i përditshëm. Si institucione të Republikës së Kosovës, kemi punuar dhe kemi arritur rezultate të jashtëzakonshme në luftën kundër krimit të organizuar, në goditjen e grupeve kriminale dhe në fuqizimin e autoritetit të ligjit”, theksoi ai.
Ndërsa, drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, kujtoi figurën e Rizës dhe theksoi se, pavarësisht vrasjes së tij, emri dhe kujtimi për të nuk janë shuar.
“Ata mundën t'ia marrin jetën, por nuk mundën t'ia shuajnë emrin dhe as kujtimin që la pas. Sot, 19 vite më vonë, ne jemi këtu. Nuk jemi këtu vetëm për të kujtuar një datë, jemi këtu për të nderuar një jetë, një emër, një sakrificë që nuk duhet të harrohet kurrë”, u shpreh Hoxha.
Sipa tij, emri i Rizës duhet të mbetet pjesë e kujtesës së përbashkët dhe e historisë së Policisë së Kosovës.
Ndryshe. Gjykata Themelore e Prishtinës, më 3 maj 2024 e ka dënuar Enver Sekiraqën me 25 vjet burgim, për shtytje në vrasjen e pjesëtarit të Policisë së Kosovës, Triumf Riza.
Sekiraqa ishte dënuar dy herë me burgim për të njëjtat akuza në të kaluarën, në vitin 2016 me 37 vjet burgim, ndërsa më 2019 me 30 vjet burgim, por Apeli i rrëzoi secilin prej atyre dënimeve duke e kthyer dhe rikthyer rastin në rigjykim.
Më herët, gjykata e ka dënuar Arben Berishën, autorin e vrasjes së Triumf Rizës, me 35 vjet burgim.
Triumf Riza u vra më 30 gusht 2007 në lagjen “Dardania” në Prishtinë, gjatë kohës sa ishte në krye të detyrës si pjesëtar i Policisë së Kosovës. /kp/