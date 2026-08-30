E kërkoi një tjetër klub i La Ligës, por Real Madridi refuzon largimin e Endrickut
Real Madridi ka refuzuar kërkesën e Real Sociedadit për huazimin e sulmuesit brazilian Endrick, i cili vazhdon të jetë pjesë e skuadrës së drejtuar nga Jose Mourinho, të paktën deri në afatin kalimtar të janarit.
Sipas gazetarit Ruben Canizares, Real Sociedadi kishte shfrytëzuar vizitën e fundit në Santiago Bernabeu për t’ia përcjellë klubit madrilen interesimin për 20-vjeçarin.
Oferta përfshinte huazimin e Endrickut, por marrëveshja do të kërkonte që Real Madridi të mbulonte një pjesë të pagës së tij.
Megjithatë, drejtuesit e klubit spanjoll nuk e kanë konsideruar të favorshme këtë formulë dhe kanë vendosur ta mbajnë sulmuesin në skuadër.
Vendimi është në përputhje edhe me qëndrimin e Jose Mourinhos, i cili dëshiron ta ketë Endrickun në dispozicion dhe nuk ka dhënë dritën jeshile për largimin e tij, qoftë në formë huazimi apo transferimi të përhershëm.
E ardhmja e brazilianit ka qenë në qendër të vëmendjes gjatë gjithë verës. Liverpooli dhe Arsenali janë ndër klubet që kanë shfaqur interesim për situatën e tij, ndërsa më herët janë përmendur edhe destinacione të tjera, në rast se Endrick do të detyrohej të largohej për të gjetur më shumë minuta.
Megjithatë, situata ka ndryshuar gjatë afatit kalimtar. Endrick ka kontratë me Real Madridin deri në vitin 2030 dhe sezonin e kaluar, gjatë periudhës së huazimit, regjistroi tetë gola dhe pesë asistime në 21 paraqitje, duke dëshmuar potencialin e tij.
Mourinho synon t’i japë brazilianit më shumë alternativa për të fituar minuta. Përveç rolit si qendërsulmues, trajneri portugez e sheh atë edhe si një opsion në krahun e djathtë të sulmit, gjë që mund t’ia rrisë mundësitë për të luajtur gjatë një sezoni me katër gara.
Në anën tjetër, Real Sociedadi po kërkon të përforcojë repartin ofensiv dhe kishte tentuar të shfrytëzonte ditët e fundit të afatit kalimtar për të siguruar shërbimet e Endrickut. Mirëpo, refuzimi i Real Madridit bëri që bisedimet të mos avancojnë drejt një marrëveshjeje.
Endrick aktualisht ende nuk ka regjistruar minuta zyrtare këtë sezon, pasi ka pasur probleme fizike që e kanë lënë jashtë edhe disa prej grumbullimeve të para të Mourinhos. Megjithatë, rikuperimi i tij është drejt fundit dhe pritet të jetë në dispozicion së shpejti.
Konkurrenca për një vend në formacion do të jetë një nga faktorët kryesorë që do të ndikojë në të ardhmen e tij.
Real Madridi ka disa alternativa në sulm, ndërsa Carlos Espi e ka nisur sezonin në mënyrë pozitive, duke shënuar tri gola, përfshirë edhe një gol vendimtar ndaj Espanyolit, në kohën kur Endrick po rikuperohej.
Tashmë, vëmendja do të jetë te muaji janar. Mourinho dëshiron ta vlerësojë Endrickun brenda skuadrës para se të marrë në konsideratë një largim të tij. Minutat që braziliani do të fitojë gjatë muajve të ardhshëm do të jenë vendimtare për të ardhmen e tij.
Nëse hapësirat për të do të jenë të kufizuara, klubet që kanë shfaqur interesim mund të rikthehen në garë gjatë afatit kalimtar të dimrit.
Për momentin, megjithatë, e ardhmja e Endrickut mbetet në Madrid, ku ai do të ketë mundësinë të bindë Mourinhon se e meriton një rol më të rëndësishëm në skuadër. /Telegrafi/