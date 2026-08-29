Mourinho jep detaje të reja për rikthimin e Endrickut
Jose Mourinho ka dhënë detaje të reja rreth rikuperimit të Endrickut, në konferencën për media para ndeshjes së Real Madridit ndaj Malagas.
Trajneri portugez konfirmoi se sulmuesi brazilian është futbollisti i dëmtuar më pranë rikthimit në fushë, por theksoi se nuk dëshiron të rrezikojë duke e nxituar rikuperimin e tij.
“Është ai që është më pranë rikthimit”, deklaroi Mourinho, kur u pyet për gjendjen fizike të Endrickut.
Sipas trajnerit, ekzistojnë dy mundësi për rikthimin e brazilianit. Endrick mund të jetë i gatshëm për ndeshjen ndaj Real Betisit, ose të rikthehet për debutimin e Real Madridit në Ligën e Kampionëve.
“Ai mund të jetë gati për Betisin ose për ndeshjen e parë në Ligën e Kampionëve”, shtoi Mourinho.
Pavarësisht progresit pozitiv në rikuperim, Mourinho nuk dëshiron të marrë asnjë rrezik të panevojshëm me sulmuesin 19-vjeçar.
Vendimi përfundimtar do të merret në ditët në vijim, në varësi të mënyrës se si Endrick do t’i përgjigjet ngarkesave stërvitore dhe nëse do të jetë në gjendje t’i bashkohet grupit pa asnjë shqetësim fizik. /Telegrafi/