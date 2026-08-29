Deco dhe Flick marrin një vendim shumë të diskutueshëm
Barcelona ka marrë një vendim që ka shkaktuar reagime të mëdha shoqërore vetëm pak ditë para mbylljes së afatit kalimtar të transferimeve. Një vendim që mund t'i kushtojë atyre mundësinë për të fituar titullin e tyre të gjashtë të shumëpritur të Ligës së Kampionëve.
Drejtori sportiv Deco dhe trajneri Hansi Flick kanë rënë dakord së bashku të mos nënshkruajnë asnjë qendërsulmues pasi marrëveshjet për Julian Alvarez dhe Lautaro Martinez dështuan, duke e detyruar ekipin të garojë gjatë gjithë sezonit pa një numër referues '9' pas largimeve të Robert Lewandowski dhe Ferran Torres.
Qëndrimi i mbajtur nga menaxhmenti sportiv rrjedh nga refuzimi i Interit për të transferuar Martinez dhe pamundësia financiare për të përmbushur kërkesat e Alvarez para 1 shtatorit. Duke pasur parasysh këtë situatë, Deco dhe Hansi Flick kanë refuzuar kategorikisht hyrjen në treg për alternativa të dyta, duke pranuar rrezikun e konvertimit të Raphinha ose Fermin Lopez në një rol nëntësh të rremë për të luajtur së bashku me Lamine Yamal, Anthony Gordon dhe Karim Adeyemi.
Laporta desactiva el 'plan 🅱️' del FC Barcelona a Julián Álvarez
💼Después de analizar el mercado, Deco y Hansi Flick han decidido que no ficharán a un delantero centro por fichar
✍️ @jcarnesempere https://t.co/g4bL6H8QrM
— Diario SPORT (@sport) August 25, 2026
Ky qëndrim ka ndezur kambanat e alarmit midis tifozëve të Barcelonës, të cilët e konsiderojnë neglizhencë planifikimin e sezonit pa një golashënues specialist. Tifozët po vënë në dyshim hapur mënyrën e trajtimit të largimeve në vijën sulmuese dhe po kritikojnë faktin se investimi i verës nuk ka adresuar pozicionin më të rëndësishëm në fushë.
Trazirat në Barcelona thellohen me konfirmimin se nuk do të shtohet asnjë qendërmbrojtës i klasit të lartë për të forcuar mbrojtjen. Bordi nuk ka arritur të sigurojë mbërritjen e një mbrojtësi me përvojë për të plotësuar Pau Cubarsin, duke e lënë vijën e mbrojtjes të ekspozuar dhe pa lojtarin me këmbë të majtë ose me mendje mbrojtëse që stafi i trajnerëve kërkonte për ndeshjet me presion të lartë.
Pavarësisht se kanë një mesfushë të fortë pas mbërritjes së Rodrit nga Manchester City, mungesa e pranisë në të dyja zonat e penalltisë krijon pasiguri në lidhje me shanset e tyre për të garuar në Ligën e Kampionëve kundër gjigantëve si Paris Saint-Germain, Bayern Munich dhe Arsenal. Vendimi i Decos dhe Flick e lë ekipin në prag të dështimit përpara se të fillojë faza vendimtare e sezonit.
Bordi i Barcelonës do të mbajë një takim krize brenda 24 orëve të ardhshme. Në këtë samit, Deco dhe presidenti Joan Laporta do të analizojnë presionin mediatik dhe pakënaqësinë midis anëtarëve të klubit për të përcaktuar nëse do të mbajnë qëndrimin e tyre aktual apo do të bëjnë një lëvizje të dëshpëruar të minutës së fundit në tregun e transferimeve. /Telegrafi/