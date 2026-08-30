Marina mbretërore kaloi tre ditë duke ndjekur anijet ruse në ujërat e Mbretërisë së Bashkuar
Është zbuluar se Marina Mbretërore kaloi tre ditë duke ndjekur anijet ruse ndërsa ato kalonin nëpër ujërat e Mbretërisë së Bashkuar.
Operacioni "intensiv" 72-orësh u zhvillua javën e kaluar, me radarë të përdorur për të monitoruar katër anije që u nisën nga Deti i Veriut deri në Kanal.
Flota u mbikëqyr nga HMS Duncan, HMS St Albans dhe HMS Severn, me një helikopter Merlin që ofronte mbështetje, thanë zyrtarët, transmeton Telegrafi.
Shkatërruesi rus Admiral Levchenko u vu re duke shoqëruar anijet mallrash General Skobelev dhe Sparta, të cilat janë nën sanksione, drejt Doverit.
Në përgjigje, Rusia vendosi burimet e veta ushtarake, përfshirë fregatën Neustrashimy, për të ruajtur ngarkesën. Gjenerali Gwyn Jenkins, tha se "nuk kishte vend për vetëkënaqësi" pasi anijet e flotës në hije vazhdonin të paraqisnin "një rrezik të papranueshëm" për sigurinë e Mbretërisë së Bashkuar.
"Krahas aleatëve tanë, kjo qasje po e detyron Moskën të devijojë anijet luftarake ruse nga qëllimi i tyre kryesor", tha ai. “Kjo ndodh sepse Rusia e di që ne jemi të gatshëm të veprojmë përsëri, nëse do të jetë e nevojshme”, shtoi ai.
Marina Mbretërore paralajmëroi së fundmi për rritjen e aktivitetit rus në ujërat e Mbretërisë së Bashkuar. Në korrik, ajo kaloi 21 ditë duke monitoruar anijet nga Moska, një rritje prej 25% krahasuar me vitin e kaluar. Zyrtarët thonë se kanë vëzhguar vazhdimisht anije luftarake në ngushticën e Doverit dhe në Detin e Veriut.
Në qershor, Marina Mbretërore kapi anijen cisternë ruse Smyrtos, hera e parë që trupat britanike hipën drejtpërdrejt në një anije të flotës në hije, një nga më shumë se 500 që janë sanksionuar nga Mbretëria e Bashkuar.
Kremlini e ka kërcënuar Mbretërinë e Bashkuar pasi Andy Burnham vizitoi Kievin këtë javë në udhëtimin e tij të parë jashtë shtetit si kryeministër.
Gjatë udhëtimit, Burnham tha se Mbretëria e Bashkuar do t'i ofrojë Ukrainës mbështetje ushtarake, duke përfshirë skica për komponentët e raketave Scalp me rreze të gjatë veprimi. /Telegrafi/