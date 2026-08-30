Rusia kërcënon me sulme masive në vendet e energjisë në Ukrainë, ndërsa numri i të vdekurve në depot e Kievit arrin në 38
Ministria e mbrojtjes e Rusisë thotë se po përgatit sulme në shkallë të gjerë në infrastrukturën energjetike të Ukrainës, duke e paraqitur këtë veprim si hakmarrje për sulmet e Kievit në territorin rus, ndërsa numri i të vdekurve nga një sulm rus në një depo municionesh pranë kryeqytetit ukrainas u rrit në 38.
"Forcat e Armatosura Ruse kanë filluar përgatitjet për sulme masive në infrastrukturën energjetike të Ukrainës në përgjigje të asaj që Moska i përshkruan si sulme të vazhdueshme nga regjimi i Kievit ndaj infrastrukturës civile dhe objekteve të karburantit dhe energjisë të Rusisë", tha ministria e mbrojtjes në Moskë në Telegram.
Paralajmërimi ringjall frikën e një përsëritjeje të dimrit të kaluar, kur bombardimi i termocentraleve ukrainase nga Moska shkatërroi rrjetin e vendit dhe la miliona pa ngrohje ose energji elektrike në temperatura nën zero, transmeton Telegrafi.
Të dyja palët kanë përshkallëzuar sulmet me rreze të gjatë gjatë disa muajve të fundit, duke goditur depo, rafineri, porte dhe anije, me viktima civile në rritje.
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha të dielën se numri i të vdekurve nga sulmi me dron rus të së shtunës në një depo municionesh në fshatin Myla, në distriktin Bucha pranë Kievit, ishte rritur në 38, me 20 persona të plagosur dhe katër ende të zhdukur.
Duke shkruar në Telegram, Zelensky tha se "shkalla e kontaminimit në zonë është e konsiderueshme", ndërsa ekipet e emergjencës punuan për të shuar zjarret e mbetura dhe ekipet e asgjësimit të bombave pastruan vendin.
Work is continuing nonstop in the village of Myla in the Kyiv region to address the aftermath of the Russian strike. First responders have managed to extinguish most of the fires. Explosive ordnance disposal units of the State Emergency Service are also working at the site around… pic.twitter.com/nI0w7Riveu
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2026
Sulmi shkaktoi një shpërthim masiv dhe shpërthime dytësore që dërguan flakë në zonat e banimit përreth, duke dëmtuar rreth 50 ndërtesa dhe duke detyruar evakuimin e më shumë se 380 banorëve, sipas zyrtarëve rajonalë. Midis të vdekurve ishte Taras Didych, kryetar bashkie i fshatit të afërt Dmytrivka.
Është një nga incidentet më vdekjeprurëse të vetme që periferitë e Kievit kanë parë që nga fillimi i pushtimit të plotë të Rusisë më shumë se katër vjet më parë.
Prokurorët ukrainas kanë hapur një hetim penal për neglizhencë të përqendruar në arsyen pse eksplozivët po ruheshin kaq afër shtëpive.
Sulmi i Mylës shënoi kulmin e një dite të tretë radhazi të bombardimeve ajrore ruse - ndër më të qëndrueshmet që nga pranvera.
Ushtria ruse tha se goditi gjithashtu një fabrikë çimentoje dhe asbesti në Kiev të dielën, duke pretenduar se depot e saj po përdoreshin për të ruajtur eksplozivë, së bashku me një vend prodhimi dronësh dhe municionesh.
Në përgjithësi, Rusia lëshoi dy raketa balistike Iskander-M dhe 130 dronë të llojeve të ndryshme midis të shtunës vonë dhe të dielës në mëngjes, tha forca ajrore ukrainase.
Ukraina, nga ana e saj, goditi një rafineri nafte në Rusinë veriperëndimore me dronë, duke shkaktuar një zjarr, sipas autoriteteve lokale ruse.
Rafineria e naftës Kirishi në rajonin e Leningradit të Rusisë është fabrika e dytë më e madhe e prodhimit në vend, me kapacitet për të përpunuar rreth 20 milionë ton naftë bruto në vit për karburant avionësh dhe naftë.
Kiev ka synuar gjithnjë e më shumë infrastrukturën e energjisë dhe naftës së Rusisë - rafineritë, stacionet e pompimit dhe depot e magazinimit - si pjesë e një strategjie që zyrtarët thonë se synon të ushtrojë presion ekonomik mbi Moskën drejt përfundimit të luftës. /Telegrafi/