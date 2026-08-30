Islanda i thotë “jo” BE-së, vjen reagimi nga Brukseli
Institucionet e BE-së thonë se e respektojnë plotësisht zgjedhjen e popullit islandez pasi votuesit thanë “jo” për rihapjen e negociatave të pranimit.
Rezultati kërcënon të ulë vrullin e politikës së zgjerimit.
Komisioni Evropian ka lëshuar një reagim të heshtur pasi Islanda refuzoi rihapjen e negociatave të pranimit me bllokun në një referendum të kontestuar ashpër, një vendim që rrezikon të dëmtojë vrullin e zgjerimit.
Vota u vu në pikën e fundit : 52.8% zgjodhën “jo” dhe 47.2% zgjodhën “po”.
“Komisioni Evropian e merr parasysh rezultatin e referendumit të Islandës”, tha një zëdhënës i Komisionit në një deklaratë të shkurtër.
“Komisioni respekton zgjedhjen e popullit islandez. Islanda mbetet një partnere e ngushtë e Bashkimit Evropian”, shtoi ai.
Ndërkohë, Presidenti i Këshillit Evropian António Costa shkëmbeu mesazhe me Kryeministrin e Islandës Kristrún Frostadóttir, gjatë të cilave “të dy udhëheqësit shprehën dëshirën e tyre për të vazhduar forcimin e marrëdhënieve midis BE-së dhe Islandës”, sipas zëdhënësit të Costas.
Frostadóttir kishte thënë më parë se do ta braktiste tërësisht çështjen e anëtarësimit në BE për pjesën e mbetur të mandatit të saj nëse votuesit do ta refuzonin propozimin.
“47% e popullsisë ishte e interesuar për të”, tha Frostadóttir.
“Mendoj se është e rëndësishme që të hyjmë në muajt dhe javët e ardhshme dhe ta respektojmë këtë pikëpamje”, shtoi ai.
Zyrtarët dhe diplomatët në Bruksel kishin parë në Islandë një kandidat me pesë yje që mund t’i kishte provuar skeptikët e zgjerimit se e kishin gabim. Vendi nordik ishte pothuajse i garantuar të bëhej një nga kandidatët kryesorë, duke pasur parasysh shkallën e gjerë të integrimit me bllokun.
Mbetet për t’u parë se sa i madh do të jetë ndikimi i referendumit islandez në përpjekjet e bllokut për zgjerim , të cilat, pas vitesh stanjacioni, u ngjitën në krye të axhendës politike pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia.