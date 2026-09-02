Mbappe dyshohet se ishte në listën e objektivave të një grupi kriminal në Francë - kishin edhe 25 objektiva të tjerë
Policia franceze po heton një 18-vjeçar, të identifikuar si Clément L., i dyshuar për organizimin e një serie sulmesh dhe përgatitjen e rrëmbimeve të personave të pasur dhe të famshëm.
Sipas raportimeve të Le Parisien, Kylian Mbappé, sulmuesi i Real Madridit dhe kapiteni i kombëtares së Francës, ishte në mesin e objektivave të mundshëm të grupit të dyshuar kriminal.
Gazeta franceze raporton se 18-vjeçari kishte një listë me 26 persona, të cilët grupi i tij dyshohet se kishte planifikuar t’i sulmonte ose t’i rrëmbente. Në listë thuhet se përfshiheshin futbollistë, reperë, sipërmarrës dhe persona të tjerë të pasur.
Edhe media franceze Orange ka raportuar se emri i Mbappes ishte në mesin e objektivave të dyshuar.
I dyshuari ndodhej tashmë në burg
Clément L. dhe një person tjetër u vendosën zyrtarisht nën hetim në Nanterre më 21 gusht, nën dyshimin për vjedhje të organizuar.
Hetuesit dyshojnë se ai ka urdhëruar disa sulme ndaj shtëpive të viktimave dhe ka marrë pjesë në përgatitjen e rrëmbimeve gjatë periudhës nga 11 prilli deri më 19 gusht. Rastet që policia i ka lidhur me grupin e dyshuar kanë ndodhur në Neuilly-sur-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt dhe Santenay.
Sipas Le Parisien, 18-vjeçari ndodhej tashmë në burg për vepra të tjera të rënda penale në kohën kur nisi hetimi i ri. Ai raportohet se ishte burgosur për vjedhje të organizuar dhe prostitucion, ndërsa hetuesit dyshojnë se kishte vazhduar të merrte pjesë në aktivitetet e grupit kriminal edhe nga burgu.
Hetimet nisën pas një sulmi ndaj një prodhuesi orësh në Neuilly-sur-Seine në muajin prill. Më pas, hetuesit zbuluan një numër të konsiderueshëm objektivash të tjerë të mundshëm dhe një listë të dyshuar me 26 emra.
Në mesin e emrave më të njohur në këtë listë ishte edhe ai i Kylian Mbappés.
🚨 Plot to kidnap Mbappe revealed!
An 18-year-old known as Clement L has been jailed for planning to attack 26 people, including the Real Madrid striker.
"This young man was already in prison for serious offences, and now he's involved in a new case concerning a renowned… pic.twitter.com/ZdEfsK8Hxe
— Robin Bairner (@RBairner) September 2, 2026
I vendosur në izolim
Clément L. vazhdon të mbahet në paraburgim dhe është vendosur në izolim, ndërsa i dyshuari tjetër është liruar nën mbikëqyrje gjyqësore.
18-vjeçari kishte kundërshtuar vendimin për paraburgim dhe izolim nga të burgosurit e tjerë, duke iu drejtuar këshillit hetimor në Versajë.
Zyra e prokurorit ka theksuar seriozitetin e çështjes, duke marrë parasysh se i dyshuari, i cili ndodhej tashmë në burg për vepra të tjera të rënda, tani po hetohet edhe për plane të dyshuara që përfshinin sulme dhe rrëmbime të personave të njohur.
Megjithatë, autoritetet nuk kanë bërë të ditur se sa larg kishin avancuar planet e dyshuara që lidhen me Mbappén. Po ashtu, nuk dihet nëse ylli i Real Madridit ka qenë në ndonjë moment në rrezik të menjëhershëm.
Hetimi për sulmet e dyshuara dhe planet e mundshme të rrëmbimeve vazhdon, ndërsa autoritetet franceze po përpiqen të zbardhin rolin e plotë të të gjithë personave të përfshirë në këtë rast. /Telegrafi/