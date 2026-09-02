Afati kalimtar i Real Madridit: 225 milionë euro investime, por mbeti një boshllëk
Afati kalimtar veror i transferimeve u mbyll mbrëmë në pesë ligat kryesore evropiane, ndërsa Real Madridi nuk ishte mes skuadrave protagoniste në orët e fundit të afatit kalimtar, pasi klubi madrilen i kishte përfunduar lëvizjet e tij shumë më herët.
Tashmë është koha për bilancet e para të afatit kalimtar dhe për të analizuar se si kanë dalë skuadrat kryesore pas një vere me shumë lëvizje.
Në këtë rast, fokusi është te Real Madridi, i cili ishte mjaft aktiv që në muajin qershor.
Pas zgjedhjeve presidenciale, të fituara sërish nga Florentino Perez, një prej zhvillimeve më të bujshme ishte rikthimi i Jose Mourinhos në klub, ndërsa më pas u konkretizuan edhe disa transferime të tjera mes fundit të qershorit dhe fillimit të korrikut.
Mbi 200 milionë euro të shpenzuara
Në total, Real Madridi ka investuar rreth 225 milionë euro në afatin kalimtar.
Pjesën më të madhe të këtij investimi e përbën transferimi i Yan Diomandes, për të cilin u paguan 125 milionë euro fikse, duke e bërë atë blerjen më të madhe dhe njëkohësisht një nga surprizat e afatit kalimtar.
Në Madrid mbërritën gjithashtu Marc Cucurella, Carlos Espi dhe Denzel Dumfries, për të cilët klubi pagoi shuma transferimi. Ndërkohë, Ibrahima Konate dhe Bernardo Silva iu bashkuan skuadrës si lojtarë të lirë.
Në anën tjetër, të ardhurat nga shitjet e lojtarëve kaluan shifrën e 55 milionë eurove, me Gonzalo Garcia dhe Cesar Palacios që ishin ndër largimet më të rëndësishme, pasi të dy u transferuan te Fulham.
Megjithatë, intensiteti i Real Madridit në kërkim të përforcimeve të reja ra ndjeshëm me kalimin e javëve.
“Los Blancos” arritën të përforcojnë pothuajse të gjitha repartet e skuadrës, ndërsa portieri nuk u konsiderua si një pozicion që kishte nevojë për ndërhyrje.
Një tjetër zhvillim i rëndësishëm ishte rinovimi i kontratës me Vinicius Junior, duke siguruar të ardhmen e një prej yjeve kryesorë të skuadrës.
Megjithatë, pika që mund të konsiderohet si një nga mangësitë e këtij afati kalimtar është mosafrimi i një tjetër mesfushori qendror.
Real Madridi kishte synime për ta përforcuar këtë repart, por Rodri zgjodhi transferimin te Barcelona.
Tashmë, topi është në fushën e Jose Mourinhos. Trajneri portugez do të ketë detyrën të nxjerrë maksimumin nga një skuadër e rindërtuar dhe me investime të konsiderueshme, me objektivin për ta rikthyer Real Madridin në majën e futbollit evropian. /Telegrafi/