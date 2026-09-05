Pse nuk u përsërit penalltia e Mbappes? Rregullat e shpjegojnë shumë qartë
Një situatë kontraverse shënoi fundin e ndeshjes midis Real Betisit dhe Real Madrid, e mbyllur me fitoren e vendasve 1-0.
Në minutën e 94-të, Kylian Mbappe humbi një penallti, dhe pati një kontroll për të parë nëse lojtari i Betis, Marc Bartra, kishte hyrë në zonën e penalltisë shumë herët.
Gjyqtari Iglesias Villanueva në dhomën e VAR dhe gjyqtari Hernandez Hernandez vlerësuan se nuk kishte arsye për një përsëritje të penalltisë.
Vendimi i tyre është në përputhje me interpretimin e rregullave të Komitetit Teknik të Gjyqtarëve (CTA) dhe Bordit Ndërkombëtar të Shoqatës së Futbollit (IFAB) për sezonin 2026/27.
Çfarë thotë rregullorja?
Një shkelje e hyrjes së parakohshme ndodh kur ndonjë lojtar, përveç lojtarit që godet topin dhe portierit, hyn në zonën e penalltisë, në gjysmërrethin përpara saj ose qëndron përpara topit para se të ekzekutohet goditja.
Megjithatë, gjyqtari nuk është gjithmonë i detyruar të ndërhyjë. Një penallti jepet vetëm nëse lojtari që hyri para kohe ndërhyn drejtpërdrejt në lojë. Kjo do të thotë se ai ndërhyn te lojtari që godet topin ose merr pjesë në veprim pasi topi është kthyer nga portieri ose nga korniza e portës.
Vendimi për penalltinë dhe vazhdimin e lojës varet nga kush e kreu shkeljen, nëse u shënua një gol dhe ndikimi i hyrjes së parakohshme në rrjedhën e mëtejshme të veprimit.
💥 | Hernández Hernández y el VAR están muy atentos en La Cartuja. 🟢⚪️🇪🇸
📌 Marc Bartra no pisa el área en el momento en el que Kylian Mbappé lanza el penalti, NO SE DEBE REPETIR
✅ Acierto del conjunto arbitral
🏟️ Real Betis - Real Madrid pic.twitter.com/JVVS25jVVJ
— Laliga News (@laligaa_neews) September 4, 2026
Pozicioni i këmbëve është thelbësor
Pozicioni i këmbëve të lojtarit në momentin që lojtari godet topin është thelbësor për të përcaktuar një faull. Një faull ekziston nëse të paktën njëra nga këmbët e lojtarit është në tokë brenda zonës së penalltisë, në vijën e zonës së penalltisë ose brenda gjysmërrethit.
Pjesët e trupit që janë në ajër, nuk merren parasysh. Rregulli gjithashtu nuk përfshin projeksionin vertikal të trupit mbi fushën e lojës.
Projeksioni i trupit në tokë është i rëndësishëm vetëm në situata të jashtëzakonshme, kur lojtari është duke kërcyer dhe nuk e prek tokën me asnjë pjesë të trupit.
🚨🚨 BREAKING: The Technical Committee of Referees says Kylian Mbappé’s penalty decision was CORRECT.
They say Marc Bartra only had one foot inside the box, not both, meaning the penalty should not be retaken.
— @COPE pic.twitter.com/dFz6Fgb4aV
— Kalshi FC (@KalshiFC) September 4, 2026
Rregulloret e IFAB për sezonin 2026/27 e përkufizojnë kështu: "Rregulli i pozicionit në ajër zbatohet vetëm kur i gjithë trupi është jashtë tokës".
Në rastin konkret në ndeshjen midis Betis dhe Real, Bartra kishte njërën këmbë në tokë, prandaj nuk kishte elementë për përsëritjen e penalltisë. /Telegrafi/