Barcelona synon rikthimin e yllit, Al-Hilal befason me kërkesën e re
Barcelona vazhdon të punojë për rikthimin e Joao Cancelos në Camp Nou, por Al-Hilal ka rritur kërkesat financiare dhe e ka bërë më të komplikuar marrëveshjen.
Klubi katalanas kishte avancuar negociatat me Al-Hilal, por skuadra saudite tani kërkon 15 milionë euro për të lejuar largimin e mbrojtësit portugez.
Fillimisht, palët kishin diskutuar për një shumë prej rreth 8 deri në 10 milionë euro, madje negociatat kishin arritur në një fazë ku ekzistonte edhe një mirëkuptim verbal.
Megjithatë, Al-Hilal ka ndryshuar qëndrim dhe ka rritur çmimin me rreth 5 milionë euro.
Barcelona nuk dëshiron të paguajë pa negociuar dhe Deco pritet të tentojë të ulë sërish kërkesat e klubit saudit. Katalanasit e konsiderojnë shumën prej 15 milionë eurosh të lartë për një lojtar 32-vjeçar, kontrata e të cilit me Al-Hilal skadon në vitin 2027.
Interesi i Barcelonës lidhet edhe me dëshirën e Hansi Flick, i cili e sheh Cancelon si një futbollist me vlera për skuadrën falë aftësisë për të luajtur në të dy krahët e mbrojtjes.
Portugezi luajti për Barcelonën në pjesën e dytë të sezonit 2025/26, në formë huazimi nga Al-Hilal. Gjatë kësaj periudhe, ai zhvilloi 23 ndeshje zyrtare, duke shënuar dy gola dhe dhënë tri asistime.
E ardhmja e Cancelos në Arabinë Saudite nuk është plotësisht e sigurt. Mbrojtësi nuk ishte pjesë e skuadrës së Al-Hilal në ndeshjen e parë të kampionatit ndaj Al-Faisaly, ndërsa trajneri Simone Inzaghi e lidhi mungesën e tij me rikthimin e vonshëm në përgatitjet parasezonale.
Një tjetër faktor që mund të ndikojë është numri i lojtarëve të huaj. Al-Hilal ka aktualisht 13 futbollistë të huaj, ndërsa rregullat e kampionatit saudit lejojnë regjistrimin e vetëm 10 prej tyre.
Për këtë arsye, klubi duhet të reduktojë numrin e lojtarëve të huaj në skuadër.
Nga ana tjetër, vetë Cancelo ka shprehur dëshirën për t'u rikthyer në La Liga dhe për të vazhduar karrierën te Barcelona. Ai e kishte prioritet klubin katalanas edhe gjatë huazimit të tij në janar dhe duket se qëndrimi i tij nuk ka ndryshuar.
Barcelona vazhdon ta konsiderojë Cancelon një objektiv për përforcimin e krahëve të mbrojtjes, por rikthimi i tij në Camp Nou do të varet nga rezultati i negociatave në ditët e ardhshme. /Telegrafi/