Florentino Perez është i qartë për këtë: nëse vjen një ofertë e mirë për yllin e ekipit, ai do ta shesë
Presidenti i Real Madridit, Florentino Perez është i gatshëm të marrë në konsideratë shitjen e mesfushorit 23-vjeçar francez, Eduardo Camavinga, nëse merr një ofertë të mjaftueshme para se të mbyllet afati kalimtar. Lojtari dëshiron të qëndrojë në Santiago Bernabeu, por emri i tij mbetet midis largimeve të mundshme nga skuadra e Jose Mourinhos.
Ky qëndrim buron nga sezoni 2025/26, në të cilin Camavinga humbi rolin e tij titullar dhe luajti vetëm 43% të minutave të mundshme. Performanca e tij dhe problemet fizike kanë ndryshuar një situatë që në sezonet e mëparshme e vendoste atë midis lojtarëve më të mbrojtur brenda projektit të Real Madridit.
Eduardo Camavinga është nën kontratë me Real Madridin deri më 30 qershor 2029, pas rinovimit të nënshkruar në vitin 2023. Kjo kohëzgjatje kontrate i lejon klubit të hyjë në çdo negociatë pa presionin kontraktual të shitjes gjatë kësaj vere.
Megjithatë, peizazhi sportiv ka ndryshuar. Francezi luajti ndeshjen e tij të 218-të me fanellën e bardhë në prill, duke arritur 150 fitore, por sezoni i kaluar u shënua nga më pak qëndrueshmëri dhe disa probleme me kyçin e këmbës që ndikuan në pjesëmarrjen e tij.
Performanca e tij u kritikua gjithashtu pas disa ndeshjeve vendimtare. Një nga episodet që ndikoi më rëndë në sezonin e tij ishte përjashtimi i tij nga fusha kundër Bayern Munich në Ligën e Kampionëve, një veprim që e vuri edhe një herë vendimmarrjen e tij nën shqyrtim gjatë pjesës së fundit të sezonit.
Në këtë kontekst, Florentino Perez ka një mënyrë për të gjeneruar të ardhura nëse vjen një ofertë e konsiderueshme. Raportet e publikuara gjatë këtij afati kalimtar e vendosin vlerësimin e nevojshëm për të filluar negociatat midis 50 dhe 60 milionë eurove, ndërsa burime të tjera e rrisin çmimin e brendshëm të Real Madridit në një minimum prej 70 milionë eurosh.
Manchester United ka treguar interes të madh për Camavinga. Klubi anglez e ka konsideruar nënshkrimin e tij për të forcuar mesfushën e tyre dhe francezi mbetet ndër opsionet që po shqyrtojnë gjatë këtij afati kalimtar.
Pengesa për një transferim të mundshëm qëndron te dëshira e lojtarit. Camavinga preferon të qëndrojë në Madrid dhe të garojë për një pozicion titullar nën drejtimin e Mourinhos, një qëndrim që ka bllokuar tashmë çdo mundësi për një transferim pavarësisht interesit nga Liga Premier.
Prania e tij e vazhdueshme ndikon gjithashtu në aktivitetin e transferimeve të Real Madridit. Klubi ka shqyrtuar mundësinë e nënshkrimit të një mesfushori tjetër gjatë gjithë verës, por një marrëveshje e kësaj madhësie do të kërkonte lirimin e hapësirës si financiare ashtu edhe sportive në një mesfushë që tashmë përfshin Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Arda Güler dhe tani Bernardo Silva .
Mourinho e përdori Camavingën përkrah Bernardo Silvës në një mesfushë dyshe kundër Deportivos gjatë Trofeut Teresa Herrera. Prandaj, francezi mbetet pjesë e planeve të ekipit për sa kohë që askush nuk largohet, megjithëse e ardhmja e tij vazhdon të jetë e lidhur drejtpërdrejt me atë që do të ndodhë në javët e fundit të afatit kalimtar.
Hapi tjetër do të varet nga marrja e një oferte që kënaq Real Madridin dhe nga vetë lojtari që pranon të negociojë largimin e tij. Florentino Perez ka kohë deri në mbylljen e afatit kalimtar, por Camavinga mban qëllimin e tij për të qëndruar dhe për të rifituar rëndësinë gjatë sezonit 2026/27. /Telegrafi/