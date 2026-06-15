Nëse po kërkoni një banesë të gjerë, të organizuar mirë dhe të përshtatshme për jetesë komode familjare, kjo pronë në Veternik ofron hapësirë të bollshme, funksionalitet dhe qasje të lehtë në një nga zonat më të zhvilluara të Prishtinës.
Banesa ndodhet në kompleksin Prime City në Veternik, ndërtim nga Prime Group Construction, dhe ofron sipërfaqe banimi prej 240m², si dhe tarracë shtesë prej 60m². Lokacioni në hyrje të Prishtinës, afër qendrave tregtare, rrugëve kryesore dhe shërbimeve të përditshme, e bën këtë pronë të përshtatshme për familje që kërkojnë hapësirë, komoditet dhe qasje të lehtë në qytet.
Banesa ka orientim nga lindja, perëndimi dhe veriu, duke ofruar ndriçim natyral dhe ajrosje të mirë gjatë ditës. Hapësirat e brendshme janë të organizuara në qëndrim ditor, kuzhinë, pesë dhoma gjumi, pesë banjo dhe një depo, ndërsa tarraca e madhe krijon mundësi shtesë për relaks, pritje apo shfrytëzim të përditshëm.
Sistemi i ngrohjes është i mundësuar me energji elektrike, ndërsa banesa ofrohet pjesërisht e mobiluar në sallon, kuzhinë dhe banjo.
Ndërtesa është e pajisur me ashensor, ka hapësirë të mjaftueshme për vendparkim dhe ofron dy garazha, duke e bërë pronën edhe më praktike për banim afatgjatë.
Me qira mujore prej 2,200 euro, kjo banesë në Prime City paraqet një mundësi të mirë për ata që kërkojnë hapësirë të madhe banimi, tarracë funksionale dhe lokacion të përshtatshëm në hyrje të Prishtinës.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 5 dhoma gjumi
- 5 banjo
- 1 Tarracë
- Orientimi: Lindje, Perëndim, Veri
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Garazh
- Vendparkim
Kontakti:
Agjenti: Rron Gashi
Emaili: rron.gashi@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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